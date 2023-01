Dit vinden jullie van de bedreigingen aan het adres van Kaag

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag begint het hoger beroep tegen de verdachte die begin vorig jaar met een brandende fakkel voor het huis van minister Sigrid Kaag stond. Dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de bedreigingen aan het adres van de D66-leider.

Gebruiker Menno_Bontebal zegt:

"Politici of ambtenaren aanpakken als er iets niet in de haak is? Prima zaak! Maar dan wel in een debat, het stemhokje of desnoods in de rechtszaal. Maar je gaat niet met een fakkel op de stoep bij iemand staan, of proberen mensen te intimideren."

"En voor die duizenden mensen die het maar niet willen begrijpen; de vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar dat betekent niet dat er recht bestaat dat er ook naar je geluisterd wordt. Laat staan dat je dat vervolgens kan afdwingen met geweld, intimidatie of opruiing."

"Ik hoop dat deze persoon in hoger beroep de maximumstraf krijgt."

Gebruiker R_Jonge zegt:

"Bestuurders in de woonomgeving opzoeken met fakkels of trekkers valt ontegenzeggelijk onder de categorie intimidatie. Het zijn ook altijd mensen die ergens fel tegen zijn en ze proberen het politieke discours te omzeilen door politici en ambtenaren rechtstreeks onder druk te zetten."



"Hopelijk krijgt het OM hierin gelijk."

Gebruiker Vinyl_Rules verbaast zich over sommige reacties:



"Je kunt het niet met haar eens zijn, maar ze moet wel in alle vrijheid haar werk kunnen uitoefenen zonder zich bedreigd te moeten voelen. Het kan nooit zo zijn dat je een bedreiging vergoelijkt omdat de politicus in kwestie niet jouw politieke keuze is. Of dat nu FVD, D66, PVV of eender welke partij is."

"Dat de strafmaat niet in verhouding zou zijn met andere straffen (dodelijke verkeersongevallen, bedreigen van burgers) is kort door de bocht. Je kunt de zaken niet vergelijken met bedreigen van burgers omdat het om een publieke functie gaat en dus de democratie kan ondermijnen. Claimen dat je iemand dronken kan doodrijden en een taakstraf krijgt, slaat negens op en heeft enkel polarisatie als doel."

