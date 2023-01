Wat is etnisch profileren en waarom wordt het niet meer gedaan?

Jair Schalkwijk, onderzoeker bij Controle Alt Delete, geeft tekst en uitleg over beweegredenen van politieagenten om etnisch te profileren. "Onder druk van gebrek aan menskracht, tijd en middelen voelen politiemensen zich gedwongen om iedere dag opnieuw selectiebeslissingen te maken: wie wordt er vandaag wél en wie wordt er vandaag niet nagetrokken, aangesproken, staande gehouden of aangehouden? En wat is er logischer dan de aandacht richten op de groepen die vaker voorkomen in de criminaliteitsstatistieken?"



Er is begrip voor agenten, maar dat betekent niet dat etnisch profileren in essentie niet discriminerend is. "Dit is een vorm van statistisch discrimineren: politiemensen hebben extra aandacht voor burgers die behoren tot een groep die oververtegenwoordigd is in de criminaliteitsstatistieken, vanwege hun ras, huidskleur, afkomst of etniciteit. Dit is - allereerst - in strijd met het eigen beleid van de politie. Dat staat in het handelingskader proactief controleren. Goed om te zeggen: van de politie zelf zou dit niet mogen."