Dit vinden jullie van de afname van het aantal ziekenhuisplekken voor bevallingen

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het personeelstekort in de geboortezorg , waardoor er steeds minder ziekenhuisplekken voor bevallende vrouwen zijn. Hierdoor hebben ze minder keuzevrijheid en zijn ze vaker aangewezen op thuisbevallingen.

Gebruiker Ankov zegt:

"In 2021 ging mijn bevalling helemaal verkeerd. Ik zat al acht uur thuis met extreme pijn, alles uitgegild en de ontsluiting was niet eens meer voelbaar. Alles zat volledig in de kramp en ontspande niet meer tussen de weeën door."

"De verloskundige was koortsachtig alle ziekenhuizen in de omgeving aan het bellen, maar niemand had plek. Er kon zelfs geen ambulance komen. Uiteindelijk hoorde de telefoniste van het Beatrix-ziekenhuis mij door de telefoon vanaf de andere kant van het huis gillen en maakten ze een noodkamer klaar. Ik geloof dat mijn man alle snelheidsregels gebroken heeft om mij daar te krijgen."

"Daar eenmaal aangekomen bleek het helemaal mis, ik moest accuut een spoedkeizersnede. Uiteindelijk heeft dat mijn leven en dat van onze dochter gered. Maar juist dat urenlang niemand plek had of wilde maken was voor mij erg traumatisch, ik heb er lang last van gehad. Nu de tweede op komst is heb ik al begrepen dat ik sowieso niet meer naar Gorinchem kan door nieuwe afspraken. Geen fijn idee."

Gebruiker Nick_0c63b9ae zegt:

"Wij hebben dit ook meegemaakt. Ik vind het nog steeds bizar dat het in Nederland zo moeilijk is om in het ziekenhuis te bevallen als je dat wilt. Ik bedoel: het gaat toch tenslotte om de meest kwetsbaren (het ongeboren kind) onder ons."

"Ik heb nog van geen enkel ander westers land gehoord waar dit ook zo is. In de rest van EU, VS, AU is het namelijk de standaard dat een vrouw in het ziekenhuis bevalt. In Nederland is dat dus andersom."

"Ik weet nog dat het voor ons heel stressvol was omdat wij niet (onvoldoende medische indicatie) in het ziekenhuis mochten bevallen. Mijn vrouw heeft zelf in de zorg gewerkt en daar bijvoorbeeld ook vrouwen zien overlijden tijdens de bevalling. Dit angstbeeld heeft haar enorm veel stress opgeleverd. En dan krijg je gewoon te horen: sorry, we kunnen niets voor jullie betekenen, je moet thuis bevallen. Bel het ziekenhuis maar als er iets misgaat..."

Gebruiker TCDW zegt:

"Ik ben op dit moment 34 weken zwanger en heb gekozen voor een ziekenhuisbevalling. Mocht pijnstilling nodig zijn, dan ben je er in ieder geval al."

"Het idee alleen al dat je bij een thuisbevalling alsnog met spoed naar het ziekenhuis moet bezorgt me enorm veel stress. Met stress richting een bevalling gaan is bij voorbaat al niet goed en vaak gaat het dan ook fout. Als een thuisbevalling de norm wordt, vermoed ik dat veel vrouwen traumatische ervaringen krijgen."

Gebruiker _Tirza zegt:

"Dit is zorgelijk. Iedere vrouw moet in het ziekenhuis kunnen bevallen, als zij dat wil. In veel landen is dat ook de norm. Ik snap niet dat we hier in Nederland daar zo moeilijk over doen."

"Je kies laat je ook niet trekken in je woonkamer. En als er complicaties zijn, ben je op een plek waar je goed geholpen kan worden. Zodat de kans op een goede afloop groter is."

