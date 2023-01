Hoe bezuinig je op boodschappen?

Waarschijnlijk is het bij de kassa al opgevallen: voor dezelfde boodschappen moet je tegenwoordig flink meer aftikken. Hoe kun je hierop bezuinigen? Die vraag stelden jullie zaterdag op ons reactieplatform NUjij. In dit artikel geven we een aantal tips.

Voor wie het nog niet weet: voordeelverpakkingen lijken supervoordelig, maar zijn dat vaak niet. Minke van Kuijen, op Instagram actief als Gierige Gerda, ziet het elke week gebeuren als ze de reclamefolders uitpluist. Zo vertelde de besparingsexpert eerder aan NU.nl: "Als je gaat berekenen wat er in een voordeelverpakking zit, dan zie je steeds vaker dat zo'n product per stuk duurder is dan bij een gewone verpakking."

Nog zo'n instinker: verschillende verpakkingen met verschillende inhoud. "Ik zeg altijd: 'Kijk naar de prijs per kilo, liter en stuk. Dan kun je producten echt vergelijken'", aldus Van Kuijen. "En wat supermarkten ook doen: van een groentemerk bijvoorbeeld blikjes twee voor de prijs van één. Als voorbeeld staan er dan twee maisblikjes van 200 gram voor 2,99 euro, terwijl de kidneybonen goedkoper zijn. Dus je moet altijd even kijken wat jouw product kost."

'Folders lezen is ook een kunst'

Om de totaalprijs op je kassabon zo laag mogelijk te houden, loont het ook om naar aanbiedingen van huismerken te kijken. "Met huismerken wordt niet veel gestunt, maar als er korting is, is het vaak wel goedkoper."

Folders lezen is ook een kunst. "In de folder triggeren ze je met grote, rode letters. Dan denk je: dat moet wel een goede aanbieding zijn. Terwijl de beste aanbiedingen vaak in een klein hoekje in de folder verstopt zijn."

Groenten kun je volgens Van Kuijen beter zelf snijden. En als je toch het gemak van gesneden groenten wil, dan kun je ze het beste uit het vriesvak halen. Bij verse producten kan het lucratief zijn om naar de verschillende opties te kijken. Zo ben je bij een luxeproduct als avocado vaak het dubbele kwijt als je er maar één koopt. Ook dan loont het om naar de prijs per kilo te kijken.

Daarnaast bieden supermarkten klanten steeds vaker de mogelijkheid om minder mooie groenten te kopen, zoals te kromme, dikke of korte producten, of groenten die een plekje hebben.

Maak een lijstje en houd je eraan

Philip Jordanov, cognitief neuropsycholoog bij Neurofied, vertelde eerder aan NU.nl dat het helpt om voor het boodschappen doen een plan te maken. Zo adviseert hij om niet aan het einde van de dag te gaan, omdat je dan minder mentale energie hebt.

Ook zegt Jordanov dat je van tevoren een lijstje moet maken waar je je aan houdt. "Je wordt als consument nog steeds enorm beïnvloed, ook al merk je dat niet altijd." Zo zit op veel producten op ooghoogte een hoge marge en staan bij de kassa dure snacks. "Dit is financieel nadelig, zeker als je al moe bent. Dan ben je vatbaar voor impulsaankopen."