Dit vinden jullie van agenten die zich ergeren aan discussie etnisch profileren

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de agenten die zich ergeren aan de discussie over etnisch profileren.

Gebruiker MaSa zegt:

"Ik ben het volkomen eens met statistisch profileren (ik noem het expres niet etnisch profileren, dat kan echter wel een consequentie zijn van statistisch profileren). Als in een bepaald gebied 80 procent van de misdrijven door een bepaalde groep wordt gepleegd vind ik het de plicht van de politie om in dat gebied bij routine controles ongeveer 80 procent uit die groep te controleren. De politie heeft namelijk de plicht om de veiligheid in een gebied zoveel mogelijk te garanderen en efficient met publieke middelen om te gaan."

"Ik snap best dat het lullig is om voor niets te worden aangehouden overigens, dat is het niet. Maar de veiligheid en effiëcentie bij de besteding van publieke middelen vind ik belangrijker."

Gebruiker E_Robijn zegt:

"Ik heb 10 jaar in achterstandswijken gewerkt en had veel contact met de wijkagenten. Nooit heb ik ze kunnen betrappen op racistische uitlatingen of fout gedrag. Ik werkte samen vaak en vond ze altijd erg professioneel. Jammer dat blijkbaar zo’n negatief beeld is ontstaan. Agressie tegen politie en zorgverleners is niet normaal."

Gebruiker Minato zegt:

"Ik ben een jongen die heel zijn leven in een dorp heeft gewoond. Licht getinte met ouders uit het buitenland. Vanaf me 19e bij het behalen van mijn rijbewijs begon het. Welgeteld in 1 jaar tijd 9 keer aangehouden omdat ik in een Golf 4 reed met een opgeschoren hoofd. Ik voldeed aan het signalement. Daarna heb ik besloten om het voertuig toch maar te verkopen."

"Inmiddels 29 jaar en laatst tijdens een wandeling, weer aangehouden. Reden zou zijn omdat ik er verdacht uit zag. Wat maakte mij verdacht dan buiten mijn huidskleur om. Mijn Nederlandse vrienden konden het nooit begrijpen, hoe normaal en lacherig ik er over deed. Want eigenlijk was het nooit normaal. Als ik dan op werk vertel dat ik in mijn hele leven wellicht al 15/20 keer ben aangehouden of staande gehouden hoe je het wil noemen krijg ik de meest verontwaardigde blikken. Het zal vast aan mij liggen, 15-20 keer op de verkeerde plaats verkeerde tijdstip zeg maar."

Gebruiker TheMC zegt:

"Ik ben ook iemand met een migratieachtergrond. Echter zie je het niet (heel snel) aan me. Een tijd geleden hadden we met een vriend van me (die wel heel duidelijk een migratieachtergrond had) dezelfde auto. Het was inderdaad een redelijke ‘bak’. Toen nog single, dus kon nog."



"Ik ben in 3 jaar tijd één keer aan de kant gezet voor een gesprekje (vergeten knipperlicht). Die vriend van me tientallen keren. Terwijl ik degene was die wat losjes omging met de regels en de snelheid (niet overdreven, maar toch)."



"Nu is dit een enkel voorbeeld. Echter zorgt dit wel voor het beeld dat ontstaan is. Nu kan ik niet zeggen waarom die agenten hem aan de kant zetten en mij niet. Maar het beeld wordt er wel door geschapen."



"Laten we niet vergeten dat echt het overgrote deel van onze agenten écht niets anders dan het beste voor ons allen willen, zonder dat we die kleine groep die wel foute dingen doen uit het oog verliezen."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.