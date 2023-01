Dit vinden jullie van de oproep kleding te recyclen: 'We moeten kritischer zijn'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de oproep onze kleding een tweede leven te geven.

Gebruiker Dauwe zegt:

"Ik heb zelf in het dc gewerkt bij een merk wat ook veel eigen kleding verkoopt. Ik was echt enorm verbouwereerd toen ik zag wat er gebeurde met de niet verkochte kleding aan het einde van het seizoen."



"De medewerkers kregen nog 1 keer de kans om door de restanten te bladeren en deze (met fikse korting) te kopen. De rest moesten ik en collega's klaar maken voor de afvoer. Complete trailers vol niet gedragen kleding ging linea recta naar de verbrandingsoven."



"Ik vond het complete waanzin en vroeg half overstuur ook aan mijn leidinggevende vanwaar die enorme verspilling. Het antwoord was zo enorm absurd."



"De gedachtegang was dat het merk vooral oudere klanten had met een goed gevulde portemonnee. De kleding was dan ook niet goedkoop. Door de restanten niet te vernietigen kunnen deze bij arme mensen komen wat afbreuk doet aan de waarde van het merk. Ik kan er nog steeds met mijn hoofd niet bij."

Gebruiker Nachtzuster_75cb97d7 zegt:

"Zelf ben ik ook schuldig. Toen ik eens kritisch naar mijn kledingkast ging kijken moest ik toch aan mezelf toegeven dat een groot deel onnodige aankopen waren geweest. Mijn vriendinnen uitgenodigd en die hebben dankbaar gratis geshopt in mijn garderobe. De rest naar de kringloop winkel gebracht. En met mezelf afgesproken veel kritischer te zijn bij nieuwe aankopen."

Gebruiker No_Regretz zegt:

"Mijn kledingkast bestaat al voor het grootste gedeelte uit tweedehands items. Ik ben een dief van mijn eigen portemonnee als ik alles nieuw koop en ik vind het fijn om op deze manier iets positiefs bij de kunnen dragen aan het milieu."

Gebruiker Eliane zegt:

"De schuld ligt 100% bij de industrie die opzettelijk Fast Fashion kleding maakt die bij wassen verkleurt of uit elkaar valt. Heb nog een aantal truien van mijn oma, gemaakt van de oude Monsanto Nylon. Al 100 keer gewassen, nog steeds fel gekleurd (metallic paars, metallic bruin en knal blauw met gele strepen, ziet er na ruim 50 jaar nog steeds beter uit dan de troep in de winkel. Geef maar kleding met 30 jaar garantie, dan koop ik het wel. Maar dat spul vind je niet of nauwelijks in de winkel, zelfs de dure outdoormerken waarvan je denkt dat het slijtbestendig is vallen tegenwoordig na een paar jaar uit elkaar."

