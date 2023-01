Dit is jullie mening over het afbouwen van de salderingsregeling

Elke dag kun je lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het afbouwen van de salderingsregeling. De Tweede Kamer debatteert deze donderdag over dit voorstel van het kabinet.

Gebruiker PimPamPet zegt:

"Indien de salderingsregeling wordt afgeschaft heeft het financieel gezien vrijwel geen meerwaarde meer om zonnepanelen aan te schaffen. Uiteindelijk ben je zelfs meer geld kwijt dan zonder panelen."

"De aanschaf zal namelijk betaald moeten worden, plus het feit dat het gemiddelde gezin juist de meeste stroom gebruikt als de panelen niets opleveren (winter en avond) en de minste stroom verbruiken als de panelen veel opleveren (zomer en overdag). Dat betekent dat je bewuster om moet gaan met je stroomverbruik. De vraag is in hoeverre dat überhaupt mogelijk is bij werkende gezinnen."

"Ik voorzie dus een flinke daling in de aanschaf van zonnepanelen en in de vervanging ervan als ze 'op' zijn. Uiteindelijk kijkt toch iedereen naar zijn eigen portemonnee. En dat is logisch in deze tijden."

Gebruiker Erickey zegt:

"Ik snap de ophef eerlijk gezegd niet zo. Ik denk dat zonnepanelen ook rendabel zijn als je helemaal niets zou krijgen voor teruggeleverde stroom. Ik heb zestien zonnepanelen voor 6000 euro. Deze leveren per jaar 4500 kWh op, waarvan we de helft direct gebruiken."

"Als we onze gewoontes aanpassen, overdag wassen en drogen, denk ik dat we dit kunnen oprekken. Bij een stroomprijs van 0,25 euro, besparen we nu zo'n 550 euro (2250 *0,25). Dat betekent dat ik de panelen er binnen elf jaar uit heb, terwijl ze 25 jaar meegaan."

"Bij een hogere stroomprijs, efficienter gebruik van opgewekte stroom, en de waarschijnlijkheid dat je voor teruggeleverde stroom ook na afbouw van de salderingsregeling een beperkte vergoeding krijgt, zal deze terugverdientijd alleen maar afnemen."

"Het is fijn om (veel) meer te krijgen voor opgewekte stroom, maar wat mij betreft steekt de overheid dat geld ergens anders in, bijv in het ook subsidieren van isolatiemaatregelen die bewoners zelf uitvoeren in plaats van een erkend bedrijf."

Gebruiker Guy_Dutchie zegt:

"Het afbouwen van de salderingsregeling is in mijn optiek een heel onverstandig plan. In de eerste plaats omdat zonnepanelen het fundament onder de energietransitie vormen. In de zomermaanden leveren panelen voor de meeste mensen te veel stroom op om zelf te kunnen gebruiken. Deze stroom wordt echter wel degelijk gebruikt."

"Als deze energie niet meer kan worden afgestreept tegen de grijze maanden, gaan we deze energie dan gratis aan de energiemaatschappijen geven? En hoezo zou dat systeem dan eerlijker zijn?"

"Op dit moment overwegen veel mensen om de gasgestookte ketel te vervangen voor een all electric-systeem. Dat kan alleen maar rendabel zijn wanneer je deze grote energievrager met zonne-energie kan voeden. Bij afschaffing van de salderingsregeling is dat in de winter onbetaalbaar."

"Bovendien is bijna alles in onze maatschappij gebaseerd op solidariteit. Ons zorgsysteem, ons pensioenstelsel en feitelijk alle verzekeringen zijn mogelijk door solidariteit."

"Bovendien is bijna alles in onze maatschappij gebaseerd op solidariteit. Ons zorgsysteem, ons pensioenstelsel en feitelijk alle verzekeringen zijn mogelijk door solidariteit."