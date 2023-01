Worden we meer ziek sinds de lockdowns?

Sinds eind vorig jaar is er officieel sprake van een griepepidemie in Nederland. Op ons reactieplatform NUjij stelden jullie veel vragen over deze griepgolf. Deze vraag kwam vaak voorbij: wat hebben de lockdowns gedaan met ons immuunsysteem? Worden we nu vaker ziek?

Dat virussen in het winterseizoen rondgaan, is niet gek. Gaan de virussen nu meer rond en slaan ze harder toe doordat we tijdens de vorige winters te maken hadden met coronamaatregelen?

Onder meer het RIVM onderzoekt hoe onze immuniteit zich na corona gedraagt. Of mensen dit jaar zieker worden is nu nog moeilijk te zeggen, omdat het onderzoek nog loopt.

"In internationaal onderzoek zien we wel dat de immuniteit voor een aantal virussen tijdens de COVID-19-pandemie wat aan het teruglopen was", zegt RIVM-viroloog Adam Meijer. "Dat is goed voor te stellen. Want als je niet besmet raakt, maak je ook geen nieuwe antistoffen aan. Maar naast antistoffen hebben we ook afweer door cellen die geïnfecteerde cellen aanvallen, en die lijken juist redelijk goed in stand te zijn gebleven."

"We kunnen het beredeneren, maar het is niet zo dat er al goede cijfers zijn", zegt Leon van den Toorn, longarts bij het Erasmus MC. "Het doormaken van een infectie is op zichzelf een aanslag op de weerstand. En er zijn ook ongetwijfeld patiënten die in coronatijd een achterstand in hun conditie hebben opgelopen door minder te bewegen, meer te eten en meer te roken. Dat leidt weer tot een lagere weerstand. Je kunt je voorstellen dat door al het binnen zitten de weerbaarheid tegen infecties niet bepaald beter is geworden."

Gezondheidswetenschapper Maaike de Vries benadrukt ook de mentale effecten van de lockdown. "Dat ongezond eten en veel zitten ongunstig zijn voor de afweer weten we wel. Maar ook belangrijk zijn de stress en eenzaamheid die mensen hebben ervaren door de maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die alleenstaand is, niet naar werk kon en vrienden minder kon zien, of eenzame ouderen."