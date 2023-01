Dit vinden jullie van de puinhoop betreffende de klimaatuitgaven van de overheid

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de puinhoop die het kabinet heeft gemaakt van de klimaatuitgaven. De kosten hiervan liggen jaarlijks tussen de 4 en 6,9 miljard euro, maar de betrokken ministeries geven geen duidelijk overzicht van waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat.

funny zegt:

"De Tweede Kamer heeft geen beeld bij de klimaatuitgaven. Ik vraag mij af of ze uberhaupt nog wel beeld hebben. Volgens mij hebben ze zoveel ruis op de lijn gegooid dat alles vertroebeld is en dat er fout op fout het gevolg is. Men heeft geen zicht op hun uitgaven. En daardoor ook de nodige crisissen. Misschien zou het eens handig zijn om de zaken eens stuk voor stuk aan te pakken en op te lossen eer men weer een ballonnetje op laat. Iedere minister heeft zijn ding en wil zijn punt maken. Ik zou zeggen sla de handen in elkaar en los het met elkaar op zonder elkaar tegen te werken. Zou goed voor het landbelang en het vertrouwen zijn. Want het laatste is wel heel ver zoek."

Robi_vb zegt:

"We hebben nu in een paar dagen tijd drie incidenten gezien van een niveau waar twintig jaar geleden de verantwoordelijk minister zou worden weggestuurd:



1. Het onderzoek waaruit blijkt dat ministerie I&W al jaren liegt over internationale verdragen die een landelijk verbod op varend ontgassen onmogelijk zouden maken.

2. Minister Adema die tegen beter weten in valse hoop schiep door een overgangsperiode voor te stellen waarvan hij wist dat die niet voldeden aan de door de EU gestelde regels.

3. Het incident uit dit artikel.



Hoe vind het kabinet nou zelf dat het gaat met die 'nieuwe bestuurscultuur'? De trend dat bestuurders minder en minder verantwoordelijkheid nemen, de kamer bewust verkeerd wordt ingelicht en verantwoording afleggen voor het gevoerde beleid slechts als verstoring wordt gezien zet zich gewoon door, en blijkbaar vind iedereen dat nog prima ook."

sahade987 zegt:

"Ik verbaas me over alle negatieve reacties. Al deze mensen lijken te vergeten dat het de taak van de Algemene Rekenkamer is om toezicht te houden op de inkomsten en uitgaven van de overheid en de verschillende ministeries in het bijzonder. Daarbij moeten zij er ook op letten dat de uitgaven doelmatig zijn en goed verantwoord worden. Deze taak hebben ze in het onderhavige onderzoeksrapport goed uitgevoerd. Hierdoor kunnen de ministeries verbeteringen doorvoeren en kan de Tweede Kamer zijn controlerende taak gaan uitvoeren door het kabinet ter verantwoording te roepen.

Mijn stelling is dat er dus in principe niks mis is. De procedure werkt. In het bedrijfsleven gebeurt precies hetzelfde en daar zijn het accountantskantoren die deze taak hebben. Ook zij vinden onregelmatigheden, maar deze komen zelden of nooit naar buiten."

Mirre_K zegt:

"Het is ook wel gevaarlijk om ministeries op te leggen wat onder klimaatuitgaven valt. Daarmee moet een centraal orgaan volledige begrip hebben van alle details binnen een ministerie.



Ik snap dat er een risico is dat er gefraudeerd wordt, maar de opgelegde bureaucratie, overhead en gebrek aan inzicht kan veel goede initiatieven laten falen en per saldo een negatief effect hebben op de totale investeringen.



Decentralisatie is goed. Standaardisatie ook. En voor de uitzonderingen denk ik dat het helpt om achteraf te controleren in plaats van iedereen dwingen om alles vooraf per cent te verantwoorden. Daar is de situatie veel te complex voor."

