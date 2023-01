Onderhuren als nieuw fenomeen: wanneer mag het en wanneer niet?

Veel Nederlanders verhuren hun appartement of kamer tijdens hun vakantie via bijvoorbeeld Facebook-advertenties, Airbnb en Wimdu. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je af of mensen hier misbruik van maken en hoe de regelgeving rond onderhuur in elkaar steekt. Zo zit dat.

Als je je woning wil verhuren, is het belangrijk om eerst te kijken naar de regels voor vakantieverhuur in jouw gemeente. Gemeenten mogen deze richtlijnen zelf bepalen. Daarom verschillen ze per stad of gemeente.

Aangezien het gebruik van verhuurplatforms stijgt, proberen verschillende gemeentebesturen met nieuwe regelgeving meer vat op deze vorm van verhuur te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het aantal dagen dat je een huis mag verhuren, of welke delen van de stad juist wel of niet in aanmerking komen voor een vergunning.

Hoewel het waarschijnlijk heel verleidelijk klinkt, kan niet iedereen tot onderhuur overgaan. In veel gevallen mag je je (sociale) huurwoning niet verhuren. Hetzelfde geldt voor kamerverhuur. Dat staat vaak in het huurcontract. Negeer je dit als huurder, dan kan dat grote gevolgen hebben, zoals uitzetting.

Alleen onderverhuren als je een koopwoning hebt

Daarom is het aan te raden om alleen tot (onder)verhuur over te gaan als je een koopwoning of -appartement hebt. Toch zitten ook daar nog haken en ogen aan.

Een veelvoorkomend probleem is dat de overige bewoners niet altijd blij zijn met toeristen als buren. Meestal is het goed om even met je buren in overleg te gaan. Dit kan veel problemen op voorhand voorkomen.

Als je in een appartement woont, is het daarnaast verstandig om te kijken hoe onderverhuur via de Vereniging van Eigenaren (vve) geregeld is.