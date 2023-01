Dit vinden jullie van oproep ombudsmannen over mensenrechten bij huisuitzetting: 'Dubbel'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de oproep van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman aan minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). De ombudsmannen stellen dat de overheid niet altijd voldoende rekening houdt met mensenrechten als een gezin uit huis wordt gezet. Daarom roepen ze de minister op nieuw beleid te maken.

Gebruiker Herjan zegt:

"Gedeeltelijk oneens. Als door eigen nalatigheid een grote huurachterstand is gekomen moet uitzetting mogelijk zijn, hetzelfde geldt voor criminele activiteiten. Maar in sommige gevallen kan een huurachterstand ook komen door externe factoren. Die mensen moeten hulp krijgen. De minderjarige kinderen moet je altijd helpen en onderdak bieden, ouders moeten op de blaren zitten als er met verboden zaken bezig is geweest."

Gebruiker Randy_E zegt:

"Aandacht voor de mens achter en in het verhaal is altijd goed. Dit verankeren in beleid kan helpen, maar geeft ook een dubbel gevoel. Wat doe je als iemand er willens en wetens een rommeltje van maakt? En wat is dan de oorzaak en wat een gevolg? Bijvoorbeeld bij drank/drugsgebruik, één van de gezinsleden die problemen veroorzaakt etc. Volgens mij moet het beleid strak en duidelijk zijn en de beoordeling mensgericht op casusniveau."



Gebruiker Cor_Rector zegt:

"Ik heb hier beroepsmatig mee te maken. Elk gezin dat in financiële problemen komt, of het nu door eigen schuld is of niet, krijgt hulp aangeboden. Er wordt met gemeente, woningcorporatie of hypotheekverstrekker, maatschappelijk werk, welzijnswerk etc. samengewerkt om ze te helpen."



"Wie zelf echt élke hulp weigert en de schulden laat oplopen, komt op een gegeven moment op een punt dat er toch echt een procedure voor een huisuitzetting wordt gestart."



"Welk signaal geef je als een gezin met kinderen niet dakloos kan worden? 'Maak er maar een zootje van, u komt toch niet op straat te staan.' Ik vind dit persoonlijk een heel slecht signaal, ook naar anderen die geen kinderen hebben en dus wél risico lopen op straat gezet te worden."



"Volgens mij is het anders behandelen van mensen omdat ze wel of geen kinderen hebben niet zoals het Nederlands recht is bedoeld. Iemand die ongewild kinderloos is, krijgt zo andere sancties opgelegd dan iemand die onbedoeld wel ouder is geworden."

Gebruiker E_Theunissen zegt:

"Financiële problemen ontstaan buiten iemands schuld (baanverlies, scheiding) zou geen reden mogen zijn. Mensen hebben veel schaamte om toe te geven dat zij in zo 'n situatie zijn beland. Burenoverlast zoals herrie, drugsgebruik etc is natuurlijk een ander verhaal. Twee totaal verschillende oorzaken die door de ombudsman op een hoop worden gegooid."

