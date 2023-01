Dit vinden jullie ervan dat Polen Leopard 2-tanks naar Oekraïne wil sturen

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de Leopard 2-tanks die Polen naar Oekraïne wil sturen. Duitsland gaf hier gisteren toestemming voor.

Gebruiker Stekeltje zegt:

"Ik kom vaak en graag in Duitsland en beheers de taal mede daarom aardig (ik heb er zeven jaar voor gewerkt). Mijn ervaring is dat Duitsers politiek gezien voorzichtig opereren."

"Sinds de Tweede Wereldoorlog lopen ze niet meer voorop bij belangrijke beslissingen en het verbaast mij niet dat ze treuzelen over die tanks. Ze willen niet weer de schuld krijgen als het escaleert. Ze zullen blij zijn dat Polen doordrukt, daardoor kunnen ze naar Polen wijzen als het fout gaat."

"Polen hebben in de Tweede Wereldoorlog bewezen echte vechtersbazen te zijn. Poolse troepen hebben ook heel wat mensen verloren voor de Nederlandse vrijheid. Dat mogen we nooit vergeten. Het is een mooie actie van Polen om die oorlogsmisdadigers uit Rusland dwars te zitten."

Gebruiker Kandij zegt:

"Mooi zo. Want zoals ik vanochtend terecht in een andere krant las: "Zonder een veilig en vrij Oekraïne zal er geen veilig en vrij Europa zijn." We hebben daarmee dus alle belang om Oekraïne te steunen en de Russen weer terug te drijven naar hun eigen grondgebied en ze daar ook te houden."

Gebruiker Opinie_uithetOosten2020 zegt:

"Polen leeft mee met Oekraïne. Niet voor niets heeft Polen met afstand de meeste van de 8 miljoen gevluchte Oekrainers opgevangen. De slechts 87.000 Oekraïners in Nederland is een schijntje wat Polen aan Oekraïners heeft opgevangen. We mogen Polen dankbaar zijn dat zij verreweg de meeste Oekraïners hebben opgevangen."



"Dat Polen zich wat betreft de levering van Leopard 2-tanks ergert aan de trage besluitvorming van Duitsland is meer dan terecht. Polen heeft het bloedbad van Katyn in de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en weet hoe meedogenloos de Russen zijn als ze de kans krijgen de Oekrainers te verslaan."

"Als Duitsland als gevolg van historische redenen zo loopt te treuzelen kan Oekraïne inderdaad "doodbloeden". Al moet dit enigszins met een korreltje zout genomen worden."



"Goed dat Polen de druk op Duitsland houdt en Duitsland dwingt om sneller te beslissen."

Gebruiker Matthew621 zegt:

"Ik wil even van de gelegenheid gebruikmaken om de Oekraïense soldaten uit de grond van m'n hart te bedanken dat ze de democratie te verdedigen tegen één van de meest kwaadaardige tirannen van de afgelopen honderd jaar."

"Het minste wat het Westen kan doen is de dappere Oekraïense strijdkrachten het beste en meest geavanceerde alswel bruikbare materieel te leveren om de poorten van Europa en de democratische wereld als geheel te verdedigen."

"Wanneer Oekraïne valt heeft de dictatuur het van de democratie gewonnen en dan gaan we naar mijn idee een hele sombere wereldtoekomst tegemoet, dat moet men te allen tijde voorkomen."

