Dit vinden jullie van schermtijd voor je kind: 'Stop met normaliseren'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de hoeveelheid schermtijd voor je kind.

Gebruiker Mislukt zegt:

"Die van mij is nog maar vijf, maar vraagt heel vaak of ze Paw Patrol mag kijken. Vaak mag dat, maar vaak zeg ik ook gewoon nee. Ze zegt dan weleens: 'Ja, maar wat moet ik nu doen?' Hierop is mijn antwoord steevast dat ze dat zelf moet weten."

"Ik heb weleens gelezen dat verveling goed is voor kinderen omdat ze dan zelf op zoek gaan naar iets voor vermaak. En dat zie ik ook bij mijn dochter. Binnen een paar minuten heeft ze iets gevonden om te doen: een verhaaltje met haar poppen of knutselen. Tegelijkertijd denk ik hiermee dat ze ook leert omgaan met het feit dat ze weleens een keer 'nee' als antwoord krijgt."

Gebruiker Rumo_Van_Oees zegt:

"Ik snap dit artikel niet zo goed. Kinderen spelen nog maar nauwelijks buiten. De opmerking 'Het hoort bij deze tijd' is juist de kern van het probleem. We hebben het genormaliseerd en dat is niet goed!"

"Van buiten spelen leer je veel meer, zowel op fysiek vlak als sociaal vlak, vraag iedere hersenwetenschapper om zijn mening. TikTok en YouTube hebben kinderen niet nodig, gewoon niet! Stop met het normaliseren en kijk wat het beste is voor kinderen a.u.b."

Gebruiker 961R zegt:

"Dat enkel een gokverslaving bestaat als verslaving zonder middel klopt simpelweg niet: games, internet, seks en eetverslavingen bestaan namelijk ook. Ook hier worden mensen voor behandeld."

"In de kern werken verslavingen allemaal hetzelfde: het verdoven van pijn, onrust of trauma. De uitingsvorm (de één snuift cocaïne, de ander kijkt een hele dag pornografie) is alleen anders."



"Ik denk dat het gevaar van gamen niet onderschat mag worden bij kinderen."

