Dit vinden jullie van homevideo's: 'Lachen om andermans leed? Laat maar'

"Dit soort humor is erg persoonsgebonden, ik kan er vaak wel om lachen maar zeker niet om alles. Volwassen mensen die iets dom doen vind ik wel humor, vaak omdat het iets is waarvan je weet dat ze dat beter niet hadden kunnen doen of je ziet het al van verre aankomen. Het is niet zo dat dit soort humor nieuw is, Charlie Chaplin deed het al in de jaren 30 en ook Laurel en Hardy waren hier mee bezig. Je ziet dit ook terug komen bij Mr Bean en dat was mateloos populair destijds."