Rijden in de sneeuw: hoe doe je dat?

Bij sneeuw is de kans op blikschade ongeveer 75 procent groter dan bij normaal weer. Daarom is het van belang dat je de snelheid omlaagbrengt, abrupte stuurbewegingen en handelingen zoveel mogelijk vermijdt en ver voor je uit kijkt.

Zorg er in ieder geval voor dat je voor het aansnijden van een bocht al langzamer rijdt. Probeer eenmaal in de bocht niet meer te corrigeren om zo de auto stabiel te houden.

Bij een lagere snelheid is het minder waarschijnlijk dat de auto grip verliest en naar de buitenkant van een bocht schuift. Mocht dat toch gebeuren, dan heb je bij een lagere snelheid een betere kans het voertuig weer onder controle te krijgen.

Tips voor in de sneeuw: 'Winterbanden niet bedoeld om sneller te rijden'

Zie ook Tips voor in de sneeuw: 'Winterbanden niet bedoeld om sneller te rijden'

Zie ook Tips voor in de sneeuw: 'Winterbanden niet bedoeld om sneller te rijden'

Met dit weer loop je ook de kans een sneeuwschuiver tegen te komen. Inhalen van een sneeuwschuiver is, zolang je dat links doet, niet verboden. Maar om veiligheidsredenen is het niet raadzaam.

Zorg ervoor dat je minimaal 40 meter afstand houdt en blijf achter je voorganger rijden. Dat is het veiligst, want het wegdek waar je dan op rijdt is zojuist onder handen genomen.



En hoe zorg je ervoor dat je ramen niet beslaan met dit weer? Voorkom dat je met natte kleding en schoenen (sneeuw onder je schoenzolen) vochtigheid naar binnen brengt. Vervang daarnaast het interieurfilter op tijd om te zorgen dat de lucht goed wordt ververst.