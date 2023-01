Dit vinden jullie van verbod op huisdieren met korte snuit of vouworen: 'Het is een begin'

"Goed initiatief. Deze dieren zijn zo ver doorgefokt dat ze lijden vanaf de dag dat ze geboren zijn, alleen maar omdat mensen ze ‘zo schattig’ vinden. Koop gewoon een normale hond of kat en wees blij dat ie gezond is."

"Het is een begin, maar er zijn veel meer hondenrassen die door de mens compleet kapot gefokt zijn. Herdershonden met kapotte heupen, Deense doggen zo groot dat het hart het niet meer aan kan of Chihuahua's wiens schedel te klein is voor de hersenen. Eigenlijk zouden hondenshows dus per definitie verboden moeten worden, want het is allemaal veroorzaakt door schoonheidsidealen die mensen bij dat soort honden hebben."