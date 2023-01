Hoe maak je een gezonde lunchtrommel voor je kind?

Nederlanders zijn zich steeds bewuster van hun eetpatroon en het effect van voedsel op hun gezondheid. Dat blijkt uit de groeiende vraag naar diëtisten. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je deze week af hoe je een gezonde lunchtrommel voor je kind maakt. In dit artikel geven we een aantal tips.

Kinderen hebben energie uit gezonde voeding nodig om goed te presteren, vertelde voedingswetenschapper Jaap Seidell eerder aan NU.nl. Volgens hem gaat het vaak mis bij de keuze voor brood. "Nu hoef je als ouder echt niet los te gaan met bonenwraps en verse visstukjes, maar je moet wel bewuste keuzes maken. Veel 'ambachtelijk' of meergranenbrood is witbrood met een bruin kleurtje: een ongelofelijke instinker. Kies voor volkoren, dan zit je goed."

Laat ook de koeken en repen met plaatjes van aardbeien of bessen links liggen in de schappen. Volgens Seidell kun je in plaats daarvan kiezen voor pure producten als vers fruit en snackgroenten. Betrek ook je kind bij eetkeuzes. "Je legt bij jonge kinderen een basis voor de toekomst, dus leer ze dat gezond eten lekker en leuk is."

Water in plaats van pakjes drinken

In de rugzak van je kind gaat niet alleen een lunchtrommel, maar natuurlijk ook drinken. "Pakjes drinken worden gezien als makkelijk. Maar je kunt je kind beter aanleren gedurende de dag water te drinken. Dat is een belangrijke, gezonde gewoonte", zegt Seidell. "Als je kind een lastige drinker is, geef het water dan een smaakje door er een bosbes, aardbei of schijfje sinaasappel in te doen", vult chef-kok Roberta Pagnier aan.

Tot slot: hoe vol stop je de broodtrommel? Als je kind goed ontbijt, zal hij om 12.00 uur minder trek hebben dan iemand die voor school weinig eet. De hoeveelheid eten in de trommel verschilt dus per kind. Ook de tijd die een kind krijgt om te lunchen is van belang. Seidell moedigt ouders aan te checken hoeveel tijd er op school wordt ingepland om te eten. "Veel kinderen moeten binnen acht minuten alles ophebben. Schroom niet om hierover in gesprek te gaan."