Jullie mening over stakingen in het streekvervoer: 'Draait niet alleen om salaris'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de stakingen in het streekvervoer, waardoor vandaag veel ritten uitvallen

Gebruiker A.C._92ec85d3 zegt:

"Als gepensioneerde buschauffeur wil ik u even laten hoe er door werkgever, gemeente en provincie gedacht wordt over OV-personeel. 5 à 6 jaar geleden is er in Zwolle een nieuw busstation gebouwd. De kosten waren volgens mij iets meer dan 5 miljoen euro."

"Het busstation was klaar en opgeleverd. Tot verbazing van mijn collega's en mij was er geen pauzelocatie op het station aanwezig. De architect vindt de pauzelocatie niet passen in zijn ontwerp. Dit werd klakkeloos geaccepteerd door de provincie, gemeente en werkgevers."

"Er is als noodoplossing onderin de catacomben van het station een leegstaande shoarmashop omgebouwd tot kantine. De wergever is twee jaar beziggeweest om dit onderkomen tot een kantine om te toveren. Er is één dames- en één herentoilet op circa honderd pauzemomenten per dag. Er zijn niet voldoende stoelen en tafels om aan te eten. En er is geen WiFi."

"Zo moeten onder deze omstandigheden de OV-chauffeurs hun werk doen. Totale minachting voor de mensen die daar moeten werken. Het draait niet alleen om salaris!"

Gebruiker HenK2002 zegt:

"Oplossing: niet staken, want dat dupeert de reiziger. Die zit niet aan de onderhandelingstafel. Wel: gratis OV voor zolang als nodig. Dát voelt de werkgever, die wil je toch in beweging hebben!"

Gebruiker Wim_61 zegt:

"Het zijn altijd maar weer de klanten van het ov die hier de dupe van worden. Klanten die ze heel hard nodig hebben, na de coronatijd. Wees verstandig en ga als volwassenen mensen om tafel zitten. Stakingen zijn niet altijd een redmiddel."

Gebruiker Stijn_Flelan zegt:

"Een fatsoenlijke plaspauze is er eentje waarbij je niet moet racen om tijd te maken: naar de wc rennen, zo snel mogelijk je behoefte doen, terug rennen en dan weer moeten racen omdat je alweer te laat bent."

"Minder werkdruk betekent haalbare rijtijden in plaats van alleen maar snel-snel zonder zelfs maar tijd te hebben voor een normale rijstijl. Dat kan door bijvoorbeeld een systeem te gebruiken wat verkeerslichten juist bij vertraging eerder op groen zet. Nu stopt dat bij drie minuten, dus juist wanneer je het nodig hebt."

"De ene bus om 17:10 laten eindigen en met de volgende om 17:11 weg moeten terwijl je minstens twee minuten nodig hebt om te laden, maar wel verwachten dat je die ene die om 17:12 aan komt rennen nog even meeneemt want anders ben je geen vakman."

"En vervolgens klachten krijgen van je baas omdat je niet op tijd vertrekt. Sowieso ruimte om vertraging op te vangen. Negen uur per dag opgejaagd worden door de klok is enorm ongezond. En zonde van een heel mooi beroep."

