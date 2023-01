Wat is neussprayverslaving en hoe kom je ervan af?

Veel mensen zijn weer aan het snotteren. Een neusspray kan dan verlichting bieden, maar kan ook verslavend zijn. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je vandaag af wat een neussprayverslaving is en hoe je hiervan afkomt. Zo zit dat.

Een neusspray is je beste vriend als je een verstopte neus hebt. Bij een verstopping zijn de neusslijmvliezen opgezwollen, zegt apotheker Annemieke Horikx, verbonden aan beroepsvereniging KNMP. "Door het spuiten van neusspray slinken deze vliezen en kun je weer vrij ademen", zegt ze.

In veel neussprays zit xylometazoline of oxymetazoline, vaak verkocht onder de merknaam Otrivin of Nasivin. Door die werkzame stoffen kun je direct beter door je neus ademen. Beide middelen hebben invloed op de bloedvaatjes in de neus. Die trekken samen, waardoor er in de neus meer ruimte komt om te ademen.

Volgens Horikx werken deze middelen voor een korte periode heel goed, maar is het belangrijk dat je de neusspray niet te lang gebruikt. Als je die meer dan zeven dagen gebruikt, word je afhankelijk van de spray en raakt je neusslijmvlies beschadigd.

Jeroen Jansen, als kno-arts verbonden aan het LUMC, wijst op het zogenoemde reboundeffect. "Je bloedvaten raken gewend aan het stofje. Je slijmvliezen worden daardoor juist steeds dikker, waardoor je neus nog sneller vol zit en je steeds vaker neusspray nodig hebt om ervan af te komen."

Daarnaast heeft langdurig gebruik ook een psychologisch effect. "Je raakt eraan gewend dat je neus helemaal open is, terwijl dat helemaal niet de natuurlijke toestand van de neus is", aldus Jansen. "Je denkt dat dit normaal is en vindt het dan vervelend dat je neus een beetje verstopt zit." Daardoor ga je alsnog steeds meer neusspray gebruiken.

Zo kom je van die verslaving af

Er zijn een aantal methoden om te stoppen met het overmatig gebruik van neusspray. Volgens Horikx kun je cold turkey stoppen. De eerste paar dagen merk je dan dat je neusslijmvlies aanvoelt alsof je ontzettend verkouden bent.

Een ander advies is om het gebruik per neusgat af te bouwen. Op die manier spray je eerst alleen het ene neusgat en daarna alleen het andere. Hierdoor wordt de stap om volledig te stoppen minder groot.

Bij beide methoden zul je last hebben van bepaalde ontwenningsverschijnselen. Horikx: "Je neusslijmvlies vraagt zich af waar het stofje xylometazoline blijft." Het kan maanden duren voordat je neus is hersteld. Als het zelf niet lukt om te stoppen met neusspray, vraag dan je huisarts of een kno-arts om hulp.

Er zijn ook neussprays zonder het stofje xylometazoline te vinden, die kun je langere tijd gebruiken. Zorg er vooral voor dat je niet afhankelijk wordt van de neusspray en houd je aan de richtlijnen op de bijsluiter. Jansen: "Neusspray is fantastisch, maar neemt uiteindelijk niet de oorzaak van je verstopte neus weg."