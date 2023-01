Dit vinden jullie ervan dat ChatGPT het huiswerk van scholieren kan maken

"Chatgpt (qua educatie) is slechts de nieuwste ontwikkeling in een trend die al lang aan de gang is. Onze scholen, en dan vooral de manier van toetsen, is er niet op ingericht om echte kennis te toetsen. Men hoeft meestal slechts een reeks weetjes in te studeren en die op een toets te herkauwen. De dienst die chatgtp nu biedt bestond al jaren, om me heen heb ik tientallen mensen scripties en grote opdrachten zien kopen van derden. Deze dienst is ineens gratis geworden en voor iedereen beschikbaar. Hopelijk komt er nu eindelijk een discussie over de grotendeels zinloze manier van lesgeven en kennis toetsen in het hoger onderwijs. Naar mijn idee is het interview de enige zinnige vorm van kennis toetsen. In een interview kun je doorvragen en kijken of een student het onderwerp echt begrijpt of slechts wat mooie zinnen weet op te rakelen. Ook kan er dan een discussie ontstaan wat nieuwe inzichten oplevert. Chatgpt is wat dat betreft een mooie catalisator voor verbetering in onderwijs."