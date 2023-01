Dit zeggen jullie over zonnepanelen die waarschijnlijk minder gaan opleveren

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over zonnepanelen die waarschijnlijk vanaf 2025 minder gaan opleveren. Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over de afschaffing van de zogeheten salderingsregeling.

Gebruiker Hanzzie zegt:

"Ik kan wel bevestigen dat op met de huidige energieprijzen de salderingsregeling zorgt voor een erg korte terugverdientijd. We hebben begin vorig jaar geïnvesteerd in zonnepanelen en een warmtepomp en in het laatste kwartaal van 2022 (3 maanden!) al enige duizenden euro's bespaard op gas! (want de elektriciteit was gratis door de saldering). Als je alleen zonnepanelen hebt tikt de besparing trouwens ook lekker aan momenteel, met een elektriciteitsprijs die is gekoppeld aan gas.

Ik denk daarom dat er wel wat voor te zeggen is om de regeling af te bouwen. Wel zou ik ervoor pleiten iets te doen aan de koppeling van de elektriciteitsprijs en de gasprijs. Groene elektriciteit moet goedkoper worden wil de energietransitie slagen."

Gebruiker Nesh zegt:

"Dit is ook gewoon goed, ik heb nu zonnepannelen en ik lever terug in de piekuren maar gebruik voornamelijk in de daluren, omdat dat goedkoper is. Dus ik gebruik mijn eigen stroom bewust niet, omdat het goedkoper is om dalstroom te gebruiken.

Dat laat ook wel zien dat het Piek en Dal systeem moet veranderen, er moet een nieuw Dal tarief komen in de middag, deze transitie is wel gestart door de dynamische tarieven, dat is zeker iets dat ik overweeg voor wanneer mijn vaste contract afloopt."

Gebruiker Onysh zegt:

"Dit komt nou niet als donderslag bij een heldere hemel. Dit was al jaren bekend, en het is ook gewoon logisch. 1 op 1 terug-saldering is natuurlijk leuk voor jou, maar kost Nederland ook gewoon bakken met geld.



Al die variable zonne-energie komt ook nog eens van iedereen binnen op dezelfde tijden, en op een tijd dat er weinig stroom verbruikt wordt. Omdat het netwerk dat niet op ingericht is, kan de door je terug geleverde stroom ook niet overal ingezet worden.



De zonnepanelen zijn nog altijd beter voor het milieu, en helpen nog altijd met het dempen van je kosten tijdens generatie, en leveren nog altijd geld op bij extra generatie (alleen minder in de toekomst)."

Gebruiker Madieke_Gisbergen zegt:

"Wat voor signaal wordt hier nu afgegeven? Er is teveel zonnestroom en het net kan het niet aan, dus moeten er minder zonnepanelen komen? Zorg er dan voor dat het net uitgebreid en toekomstbestendig wordt gemaakt. Wat ze nu doen betekent dat het draagvlak om te verduurzamen snel weg is. Zo worden we nooit energieonafhankelijk."

De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.