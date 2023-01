Dit vinden jullie van mogelijke oplossingen voor de extreme droogte in de zomer

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de mogelijke oplossingen voor de droogte in de zomer.

Gebruiker Dustin_de_Wind zegt:

"Nederland bestaat voor 13 procent uit bebouwing, voor 26 procent uit 'natuur' en voor maar liefst 54 procent uit landbouwgebied. Bij weinig andere landen is de verhouding zo scheef."



"Dat landbouwgebied bestaat hoofdzakelijk uit kale weilanden voor de intensieve veehouderij, doorklieft met sloten en vaarten, zodat het water zo snel mogelijk afgevoerd kan worden. Allemaal voor de export en goedkope productie."



"Om onze woningnood op te lossen, hebben we 2-3 procent van het land nodig. Laten we daarnaast eens 20 procent van het huidige landbouwareaal teruggeven aan de natuur, meer water, moeras en bossen. Zoals Nederland ooit was. Dat in combinatie met meer duurzame akkerbouw. Het zou prachtig zijn."

Gebruiker MagicFF_deSjaal zegt:

"Uit onderstaande reacties kan ik opmaken dat we het weer moeten oplossen met veel technologische poespas, terwijl de oplossing al wordt gegeven."

"Heggen, houtwallen en de rivier zijn natuurlijke kromming teruggeven. Water moet de tijd krijgen om de grond in te kunnen sijpelen. Daarnaast helpt een bodem opgebouwd uit veel verschillend organisch materiaal, dit werkt namelijk als een spons. Dat betekent dat we ergens afscheid moeten gaan nemen van monocultuur (en kunstbemesting)."

Gebruiker EdwinM zegt:

"We zullen het toch moeten doen met de neerslag die valt. Je kunt wel klagen dat het nu te veel tegelijk is, maar als je hoopt op zes maanden motregen, kun je lang wachten. En bovendien klaagt de landbouw dan weer over te weinig zon."

"Dus accepteer dat het grondwater lager staat, of doe er iets aan. We hebben middelen, alleen de wil ontbreekt kennelijk."

