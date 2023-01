Hoe werkt een IQ-test en wat meet je ermee?

Hoe krijg je een hoge score op een IQ-test? Moet je hiervoor alleen intelligent zijn, of zijn er andere factoren die bijdragen aan een hoog resultaat? En is de uitslag van een IQ-test dan een goede manier om intelligentie te meten? Deze vragen stelden jullie op ons reactieplatform NUjij. Zo zit dat.

Motivatie en intelligentie zijn even belangrijke factoren om een hoog resultaat te behalen bij het maken van een IQ-test. Dit blijkt uit Amerikaans onderzoek van de University of Pennsylvania. Een goede score betekent dat een hoge intelligentie samenhangt met de motivatie een goede score neer te zetten. Intelligentie is dus geen directe voorwaarde voor een goede score.

Wanneer de wil er niet is om de test te maken, kan de uitkomst lager uitvallen dan aanvankelijk misschien gedacht werd. En zo kan een hoge score het resultaat zijn van een goede motivatie, ook al is de testmaker niet bovenmatig intelligent. Voor de studie werden 250 jongens in hun jaren van puber tot jongvolwassene gevolgd. De onderzoekers vergeleken de uitslagen van verschillende IQ-testen en kwamen tot de conclusie dat sommige deelnemers beter hun best deden dan andere deelnemers wanneer er niets op het spel stond.

Stimulatie

De wil van de deelnemer om de IQ-test goed te maken werd ook onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat, zeker voor mensen met scores onder het gemiddelde, het van grote invloed was in hoeverre zij zich voldoende gestimuleerd voelden om een goed resultaat te behalen. Zo zou het dus kunnen voorkomen dat een deelnemer ondergemiddeld scoort, terwijl zijn of haar intelligentie bovengemiddeld is.

Hierdoor stellen de onderzoekers dat IQ-scores soms "overgewaardeerd" worden om intelligentie te meten. Een hoge IQ-score krijg je als je én een hoge intelligentie hebt én competitief ingesteld bent. Die eigenschap motiveert de testmaker om zijn of haar capaciteit beter te benutten.

Professor in de psychologie, James Thompson, verbonden aan het University College London vergelijkt de IQ-test met een persoonlijkheidstest. "Wanneer een IQ-test de maker niet motiveert, zegt dat iets over zijn persoonlijkheid."