Jullie mening over kinderspaarrekeningen: 'Dochter kan nog geen verstandige keuzes maken'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het openen van een spaarrekening voor je kind

Gebruiker Azele_Dazeem zegt:

"Ik heb destijds 5.000 euro meegekregen van mijn ouders, en na het behalen van mijn studie weer 5.000. Ik kon altijd goed met geld omgaan en heb altijd gewerkt tijdens studie."



"Ik heb echter een fase rond mijn 25e gehad waarin ik een tijdje niet wilde werken en ik dat spaargeld erdoorheen knalde. Was dat financieel handig? Zeker niet. Aan de andere kant was het ook heerlijk om elke dag te doen waar ik zin in had."

"Wat ik wil zeggen: Je hebt als ouder niet altijd in de hand wat je kinderen ermee gaan doen. Het gaat erom dat je ze goede lessen meegeeft. Die paar 1.000 euro gaat ze niet maken of breken."

Gebruiker Sesam_1e9df146 zegt:

"Wij sparen ook. Maar de rekening staat gewoon op onze naam. Dat heb ik met opzet zo gedaan. achttien jaar is nog geen leeftijd waarop ik onze dochter met het geld verstandige keuzes zie maken."

"We gebruiken deze rekening ook voor het zwemdiploma, straks rijbewijs en bijvoorbeeld de studie. Eigenlijk elke grote uitgave die wat minder gemakkelijk van de betaalrekening te betalen is."

"Ze hoeft zich dus ook na haar achttiende verjaardag nog niet druk te maken over grote uitgaven. En kan genieten van het geld dat ze zelf verdient met een eventueel bijbaantje."

Gebruiker UglyDuckly zegt:

"Het is spannend, want als ouder heb je een bepaald beeld voor ogen. Zoals een bijdrage aan de studie, voor een goede start voor de eerste meubels of eigen bijdrage hypotheek. Je kan je kind alleen maar wijsheid toewensen in deze."

"Wat krom/lastig is, is dat een achttienjarige in veel opzichten nog een kind is. En dat je als ouder wettelijk een onderhoudsverplichting hebt tot je kind 21 jaar is. In mijn beleving zou het niet verkeerd zijn om de kinderspaarrekening pas nadat je kind 21 is, vrij te laten komen. De kinderen zijn dan meer volwassenen en als ze een studie zijn gestart, kan het geld daarvoor ingezet worden."

Gebruiker GekkeHenkieNiet zegt:

"Wij hebben gewoon een eigen spaarrekening. Als we met dat geld onze kinderen een noodzakelijk stukje vooruit kunnen helpen, zullen we dat doen."

"Een pak geld op je achttiende om een beetje mee op vakantie te gaan e.d. is overbodig. Van af hun vijftiende kunnen ze daar zelf voor werken. Dan leer je de waarde van geld, niet van cadeautjes van de ouders."

