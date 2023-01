Kortere dagen, kou en minder zonlicht: de wintermaanden kunnen je een deprimerend gevoel bezorgen. Maar kunnen kinderen ook een winterdip krijgen? Die vraag stelden jullie op ons reactieplatform NUjij. Zo zit dat.

Winterdipjes werken bij kinderen hetzelfde als bij volwassenen, vertelde Marleen Derks, psycholoog en oprichter van de Piekerpoli, eerder aan NU.nl. Een winterdipje wordt gekenmerkt door een depressieve of sombere periode, waarbij een kind minder energie heeft, minder snel dingen wil ondernemen en minder behoefte heeft aan sociaal contact. Denk hierbij aan zich willen terugtrekken van sociale activiteiten, een verstoord slaapritme of minder of juist meer willen eten.

Het winterdipje is eigenlijk een tijdelijke depressie die veroorzaakt wordt door een optelsom van verschillende factoren. Een grote oorzaak van een winterdip is gebrek aan zonlicht. "Vooral het ochtendlicht is ontzettend belangrijk voor een goede start van de dag, en daar ontbreekt het veel mensen aan in de winter. Het zonlicht zorgt voor de aanmaak van serotonine, dat wordt omgezet in melatonine in het lichaam. Dat is een hormoon dat ervoor zorgt dat je 's avonds moe wordt en 's ochtends vroeg wakker wordt", zegt Derks.

Dat ritme wordt dus verstoord in de winter. Daardoor hebben volwassenen maar ook kinderen de neiging langer op te blijven, later naar bed te gaan en ook later wakker te worden. Daardoor missen ze dat belangrijke ochtendzonlicht.

Minder vitamines in wintermaanden

De zon op de huid zorgt ook voor de aanmaak van vitamine D in het lichaam, iets waar kinderen tijdens de winter een tekort aan kunnen krijgen. Daarnaast zitten tijdens de wintermaanden net wat minder vitamines in groente en fruit, wat voor minder energie zorgt. Dat leidt ertoe dat kinderen minder zin kunnen krijgen om buiten te gaan sporten met het koude weer en de korte dagen.

Er zijn meerdere dingen die je kunt doen om een winterdipje bij je kind te voorkomen. Zo kun je ervoor zorgen dat je kind zoveel mogelijk buiten in het zonlicht komt, het liefst in de ochtend. Ook sporten kan helpen, waaronder je kind laten sporten met andere kinderen. Dat zorgt voor verbinding, wat de kans op depressie volgens Derks verkleint.

Een andere manier om een gevoel van verbondenheid bij je kind te bevorderen, is door je in de negatieve gevoelens van je kind te verplaatsen en daarover te praten. Geef aan dat je je kind begrijpt en praat over wat jullie hieraan kunnen doen. Zo blijft je kind zich begrepen en geaccepteerd voelen, zegt de psycholoog.

Dit kun je doen tijdens een winterdipje

Derks adviseert dat het goed is om je kind tijdens de wintermaanden in de gaten te houden. Vooral als je kind sociaal contact probeert te vermijden, afwijkende eetgewoontes vertoont of niet meer actief wil zijn, is er reden om alert te zijn.

"Dat kan er namelijk op wijzen dat je kind al te maken heeft met een winterdipje of depressie", vertelt Derks. "Als je kind nog erg jong is, houd dan in de gaten hoe energiek je kind is en of het wel een goed slaapritme heeft."

Twijfel vooral niet om de hulp van een psycholoog in te schakelen als je kind te maken heeft met een winterdip. Volgens Derks is lichttherapie een effectieve methode tegen (winterse) depressies.