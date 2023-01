Dit vinden jullie van onderzoek wangedrag Argentinië: 'Stoorde mij aan het gedrag'

"Ik stoorde mij ook enorm aan het wangedrag van de Argentijnse spelers, met name met betrekking tot de uitlatingen van deze doelman maar ook van Messi."



"Laatstgenoemde liep na afloop van de wedstrijd Argentinië tegen Nederland op Van Gaal af en trakteerde hem op een reeks sneren en een reprimande. Zeer ongepast, al was het maar omdat Van Gaal een stuk ouder is en omdat dit blijk geeft van onsportief gedrag om überhaupt af te geven op een oudere man."



"Ik had Messi hoog zitten als speler, en het boeit mij geenszins dat Nederland van Argentinië verloor, dat laat mij echt volkomen koud, maar de manier waarop Messi en sommige andere spelers zich gedroegen is gewoon tenenkrommend. Eerlijkheidshalve moet ik er wel direct hierbij vermelden dat talloze andere voetballers van andere teams ook niet vrijuit gaan."



"Punt is, ik begrijp heus wel dat 'in the heat of the moment' soms woorden worden geuit die 'niet zo netjes' zijn, maar dit ging echt een stap te ver."