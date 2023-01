Dit vinden jullie van het zachte weer: 'Gevolgen zijn dramatisch voor de mens'

Delen via E-mail

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het zachte weer van de afgelopen tijd. Volgens onderzoekers zorgen de huidige temperaturen er mogelijk voor dat we in de zomer minder bijen, wespen en vlinders zien.

Gebruiker Blur20 zegt:

"Het is wel een beetje een primitieve reactie om te zeggen dat we dan minder 'last' hebben van insecten en vooral wespen. Maar insecten hebben, zoals ieder dier, een functie in het geheel."

"Als er een schakel wegvalt, en nog een, en nog een, dan kunnen bepaalde gewassen niet meer groeien. Er is immers geen bestuiving meer. Op den duur is er een tekort aan voedsel. En pas als de mensen die nu graag zonder wesp op een terras willen zitten, er iets van merken... dan is het gewoon te laat."

Gebruiker N_VdM zegt:

"Ook ik ben niet dol op wespen, maar waar ik helemaal niet dol op ben, zijn muggen. En laten wespen er nou voor zorgen dat er minder muggen zijn omdat dat voedsel voor ze is... Dus helemaal zonder wespen is ook niet handig."

Gebruiker Marie_Claire_vanReede zegt:

"Ik neem aan dat een ecoloog ook wel verdere consequenties verwacht. Het gaat niet alleen om het voortbestaan van insectensoorten."

"Behalve andere manieren van bestuiven zoals bijvoorbeeld de wind, zijn insecten essentieel voor het bevruchten van de bloemen en dus onmisbaar zijn voor de ontwikkeling van vruchten en zaden. Zonder insecten geen oogst of eten voor dier en mens."

Gebruiker Roerom zegt:

"We staan aan de vooravond van een gigantische ineenstorting van ecosystemen. De gevolgen daarvan zijn voor de mens dramatisch. Jammer van al die onverschillige reacties die ik tegenkom, maar ook dat zie ik als onderdeel van deze ineenstorting."

"De weg terug naar een klimaat waarin de mens in deze aantallen nog kan overleven is niet langer haalbaar. We zullen ons moeten aanpassen en daarmee veel van ons luizenleventje moeten inleveren. Voor de aarde op langere termijn een prima ontwikkeling."

