Is onregelmatig en 's nachts werken slecht voor je gezondheid?

Vooral mensen die langdurig nachtdiensten draaien lopen een verhoogd risico op lichamelijke klachten. Onregelmatig werken kan leiden tot slaapproblemen, ouderdomssuikerziekte en hart- en vaatziekte, vertelt Frank van der Velden, bedrijfsarts in opleiding bij Perspectief. "Hoe langer een werknemer nachtdiensten draait, hoe groter de gezondheidsrisico's zijn", zegt hij.

De een is beter bestand tegen nachtdiensten dan de ander. Dat kan volgens Van der Velden meerdere oorzaken hebben. "Onze biologische klok is daar een van. Iemand kan bijvoorbeeld meer een avond- dan ochtendmens zijn. Ook kan iemand aanleg hebben voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en daardoor meer risico lopen."

"Als we nadenken over een oplossing voor de gezondheidsrisico's, dan moeten we niet uit het oog verliezen dat nachtwerk voor sommige werknemers voordelen biedt. Denk bijvoorbeeld aan financiële prikkels", stelt Van der Velden.