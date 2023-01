Dit vinden jullie van de stijgende prijzen van eten en drinken

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het feit dat eten en drinken de komende maanden duurder wordt.

Morpheus1 zegt:

"Als horeca ondernemer zit ik met opgetrokken wenkbrauwen dit bericht te lezen. Ja het is op dit moment niet makkelijk maar KHN zou moeten begrijpen dat in tijd van schaarste en inflatie de vraag een stuk minder is.



Ja je zal idd moeten verhogen maar je zal ook moeten absorberen. Even geen winst draaien maar gewoon je rekeningen kunnen betalen is nu het doel. Later gaat het weer beter.



Nee je kan niet elke keer om steun vragen, horeca ondernemers zijn ondernemers en zullen creatief moeten zijn. Niet makkelijk idd maar dit hoort wel bij ondernemen.



Ben horeca ondernemer, restaurant, maar geen lid van KHN."

Hanz1951 zegt:

"Citaat:"Het is dan ook noodzakelijk dat het kabinet ondernemers financieel tegemoetkomt, waardoor ondernemen in de horeca mogelijk blijft."

Waarom? Het is de keuze van de ondernemer om te ondernemen in een sector waarin de omzet terugloopt. Ja, er zal sanering plaatsvinden. Bedrijven die hoge prijzen (moeten) vragen voor wat ze leveren, zullen het moeilijk krijgen. De ondernemer zal zich moeten afvragen of het nog wel haalbaar is door te gaan met zijn bedrijf

Ik misgun niemand het bezoek aan welk horecabedrijf dan ook, maar ik ben nog uit een tijd dat dit luxe was. Je ging niet dagelijks / wekelijks / maandelijks uit eten etc., maar heel misschien als er wat te vieren was. Het lijkt me dat we daar naar terug gaan en ik heb daar geen problemen mee. Ik zie niet in waarom de overheid luxe zou moeten subsidiëren. Als de overheid iets moet subsidiëren, en dat mag in een aantal gevallen zeer zeker, dan betreft dat m.i. de eerste levensbehoeften en daar hoort voor mij de horeca niet bij".

Peeweediver zegt:

"Het is dan ook noodzakelijk dat het kabinet ondernemers financieel tegemoetkomt, waardoor ondernemen in de horeca mogelijk blijft." Wat durft de horeca hier nu weer te zeggen? Dus als de klanten wegblijven dan moeten we de belastingbetaler laten bloeden voor de lege kroeg? Het marktmechanisme is dat als een product te luxe of te duur is dan verdwijnt het. Dat geldt ook voor de horeca."



Komerebi zegt:

""Het is dan ook noodzakelijk dat het kabinet ondernemers financieel tegemoetkomt, waardoor ondernemen in de horeca mogelijk blijft."



Wat een onzin. Als de consument wegblijft dan is er blijkbaar gewoon geen markt meer voor. Waarom dan d.m.v. belastinggeld verkwisten die branche kunstmatig in leven houden?



Tijden veranderen helaas, zoals zoveel beroepen verdwijnen maar ook ontstaan. Tijd voor de horecaondernemers om mee te veranderen."

