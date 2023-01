Hoe vangen we in natte periodes grondwater op?

Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je maandag af wat we doen tegen de afname van grondwater. Zo zijn er in natte periodes mogelijkheden om water op te slaan. Hoe gaat dat in z'n werk? Zo zit het.

De oplossing voor steeds drogere zomers ligt in de wintermaanden. Dan valt er genoeg regen. Als we dat water minder snel afvoeren, zit er ook 's zomers meer water in de bodem. Maar we lopen daarbij tegen grenzen aan, blijkt uit een rondgang langs acht waterschappen.

Waterschappen zitten tegen het maximum van wat ze kunnen en mogen doen, zegt droogte-expert Niko Wanders van de Universiteit Utrecht. Om dat plafond te verhogen, moeten we als land een andere afweging maken tussen droogteschade en het risico op wateroverlast in de winter. "We zullen lokaal soms wat natte voeten moeten accepteren."



Dat vraagt eigenlijk een nieuwe ruimtelijke inrichting van Nederland, zegt Wanders. "Het grootste probleem is ons versnipperde landschap (natuur, bewoning en landbouw dicht op elkaar, red.). Dat maakt het erg lastig om overal aan - vaak tegenstrijdige - waterwensen te voldoen."

Om het grondwater iets op te krikken, nemen de waterschappen veel kleine maatregelen. Zo heeft Waterschap Limburg na de extreme droogte van 2018 tweehonderd 'boerenstuwen' en 55 dammetjes van zandzakken geplaatst. Die moeten voorkomen dat regenwater direct wegstroomt uit greppels en beken. Als gevolg daarvan staat het grondwater er 's winters nu gemiddeld 20 tot 25 centimeter hoger.

Het vasthouden van extra regenwater vraagt om samenwerking met grondeigenaren, zegt Marja Reijnders van Waterschap Vallei en Veluwe. Want door het water in de winter zoveel mogelijk vast te houden, kan land dus ook overstromen. Sterker nog: voor grondwaterherstel zou dat eigenlijk zo nu en dan moeten.