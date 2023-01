Dit zeggen jullie over de inflatie: 'Accepteren dat we stapje terug moeten doen'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de historisch hoge inflatie van 2022.

Gebruiker TMLWKY zegt:

"Na jaren en jaren van alleen maar stijgende welvaart is het wellicht tijd te accepteren dat we een stapje terug moeten doen met z'n allen. De overheid kan niet - met geld dat uiteindelijk van ons moet komen - eindeloos blijven compenseren. Het is nu eenmaal een realiteit dat schaarsheid stijgende prijzen veroorzaakt, dus wanneer energie schaars is stijgen de prijzen."

"Wel blij dat vandaag zonnepanelen op m'n dak worden gezet, dat zal al een hoop schelen."

Gebruiker Frankie_1 zegt:

"Er is een verschil tussen hoe mensen prijsstijgingen ervaren en hoe het is. Mensen hebben altijd de neiging te denken dat prijzen harder stijgen dan ze in werkelijkheid doen."

"Dat komt deels doordat in de menselijke geest een prijsstijging meer opvalt dan een daling. Wanneer koffie een euro duurder wordt, dan voelen we dat meer dan wanneer die een euro goedkoper wordt."

"Ook bestaat er zoiets als gevoelsinflatie. Er zijn meer zichtbare aankopen zoals een brood of benzine die sneller in prijs stijgen dan minder zichtbare, zoals verzekeringspremies. Het aandeel van die zichtbare aankopen in de bestedingen is echter minder groot. Het lijkt zo dus dat de prijzen harder stijgen dan het officiële inflatiecijfer."





Gebruiker D1333 zegt:

"Het is ook wel een beetje een perfect storm waardoor de inflatie nu de pan uitrijst. Ten eerste hebben we jaren van erg lage prijzen genoten. Gas was spotgoedkoop, supermarkten beconcurreerden elkaar op het scherpst van de snede. De inflatie was stabiel laag."

"Ten tweede de pandemie. Dat gaf de economie al een enorme tik en zorgde, met name door China, voor problemen met de supply chain, waardoor onder meer containervervoer een stuk duurder werd."

"Ten derde is er natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Gas, olie en energie werden bizar duur wegens dreigende tekorten. Daarnaast werden grondstoffen als graan en zonnebloemolie fors duurder. Dus treedt er een correctie op en zijn we van een historisch laag prijspeil ineens doorgeschoten naar fors hogere prijzen. En dan kom je er dus achter dat we jarenlang eigenlijk boven onze stand hebben geleefd."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.