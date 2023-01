Gaan waterstofauto's de markt overnemen? En hoe duurzaam zijn ze?

Momenteel lijkt de elektrische auto nog altijd de oplossing voor de toekomst. Vrijwel alle autofabrikanten zetten vol in op de ontwikkeling van volledig elektrische auto's. Dat kan niet van waterstoftechnologie gezegd worden. Hoewel beide technologieën bedoeld zijn om het wagenpark te verduurzamen, lijken de pleitbezorgers ervan lijnrecht tegenover elkaar te staan.

Wetenschapper Patrick Plötz stelt zelfs dat de rol van waterstof in transport lijkt uitgespeeld. Hij windt er geen doekjes om: volgens hem investeren fabrikanten alleen nog in waterstoftechnologie, omdat ze er al te veel geld in hebben gestoken en daarom niet willen opgeven.