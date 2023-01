Dit vinden jullie van het hoge ziekteverzuim in 2022: 'Ik let nu beter op mezelf'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het ziekteverzuim in het afgelopen jaar, dat veel hoger was dan in 2021.

Gebruiker Avelie zegt:

"Wat zijn er toch veel mensen die trots zijn dat ze nooit ziek zijn, terwijl dat vaak een kwestie is van omstandigheden."

"Zelf zie ik op mijn werk elke dag meer dan duizend mensen. Mijn ene kind zit op een school met duizend leerlingen, die in wisselende samenstellingen in kleine lokalen zitten. Mijn andere kind zit op een vergelijkbare school met weer duizend andere kinderen. Dan heb ik het nog niet eens over clubjes en sportvereniging. Mijn man reist voor zijn werk over de hele wereld en zit steeds in andere vliegtuigen gepropt."

"In ons kleine gezin zien we per week zomaar vierduizend mensen. Niet zo gek dat we ook allerlei virussen oppakken die rondgaan. Dat is totaal iets anders dan een single die thuis aan het werk is en misschien een stuk of zes mensen per week ziet."

Gebruiker Niet_Heilig zegt:

"Vorig jaar heb ik mij inderdaad vaker ziekgemeld dan de jaren daarvoor, en wel een halve dag. Volgens mij was het in 2016 dat ik voor het laatst mij ziekgemeld had, en daarvoor kan ik mij eigenlijk niet herinneren. Vroeger ging ik ook gewoon wel door met werken, nu let ik wat beter op mezelf en de collega's."

Gebruiker BarbieDaaan zegt:

"Bij ons op het werk lijkt het op het moment weer mee te vallen. Maar ik denk wel dat er bij ons het voordeel is dat we vanuit huis kunnen werken. Voor mezelf gesproken moet ik dan echt wel heel erg beroerd zijn wil ik me ziek melden."

"Ik had eind oktober een fikse griep en was toen vier dagen ziek gemeld, de week erna hoestte ik wel nog veel, maar vanuit huis werken ging prima dus ik heb me toen gewoon weer beter laten melden. Maar goed dan moet je dus wel vanuit huis kunnen (en mogen) werken en die vlieger gaat lang niet voor iedereen op."

Gebruiker _Blesje zegt:

"De naweeën van corona zijn wel dat mensen bij een snotje of kuchje gaan thuiswerken of zich zelfs ziekmelden. Eerder dan voor corona. De work-life balance is weer iets verder naar 'life' opgeschoven. Ik geef mensen geen ongelijk overigens. Werk is niet belangrijker dan leven."

