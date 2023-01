Hoe transparant zijn maaltijdbezorgers als Thuisbezorgd?

Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je zondag af hoe bedrijven als UberEats en Thuisbezorgd winst maken. Verloopt dat eerlijk? Is er een grote winstmarge? En zijn de bedrijven volledig transparant? Dit is hoe het zit.

Maaltijdbezorgers Thuisbezorgd, Deliveroo en Uber Eats zijn niet transparant over extra kosten en maken het aanbod aan restaurants veel groter dan het eigenlijk is. Thuisbezorgd stelt bijvoorbeeld dat een maaltijd nooit duurder is dan bij het restaurant zelf.

In bijna de helft van de gevallen bleek dat niet te kloppen. Deze garantie wordt door het bedrijf dus niet waargemaakt, concludeerde de Consumentenbond na onderzoek.

Thuisbezorgd weerlegt de conclusies van de Consumentenbond. "De prijsgarantie van Thuisbezorgd.nl is van toepassing op de bezorgprijs van een restaurant, en dus niet op de afhaalprijs. Een maaltijd in een restaurant en een thuisbezorgde maaltijd zijn geen vergelijkbare producten", zegt een woordvoerder.

Bedrijven zijn wettelijk verplicht om vooraf duidelijk te melden hoeveel servicekosten een klant moet betalen bij de aankoop. Bij Uber Eats en Deliveroo worden deze kosten pas vlak voor het afrekenen zichtbaar, en dat is volgens de Consumentenbond niet toegestaan. "Het moet meteen duidelijk zijn hoeveel je kwijt bent", zegt de Consumentenbond.

Uber Eats en Deliveroo tonen te groot aanbod restaurants

Daarnaast zouden Uber Eats - en in mindere mate ook Deliveroo - meer restaurants tonen dan er werkelijk zijn. Zo toont de app alle restaurants binnen 30 kilometer, waardoor het lijkt alsof je in het centrum van Amsterdam uit ruim 160 Indiase restaurants kunt kiezen.

In werkelijkheid zijn dat er veertien, waarvan er acht in drie aangrenzende panden zitten en van dezelfde eigenaar zijn. Dat maakt het totale aantal Indiase restaurants 8, in plaats van de vermelde 160.