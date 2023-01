Dit vinden jullie van testen op autisme: 'We moeten veel strijden tegen onbegrip'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het testen van kinderen op autisme.

Gebruiker BartTM zegt:

"Mijn zoon van 15 heeft autisme. Hij heeft tien jaar geleden de diagnose Asperger gekregen, hoewel die tegenwoordig niet meer zo geldt - maar het past goed bij zijn gedrag."

"Het is niet het tempo van de huidige maatschappij die hem in de problemen brengt, maar eerder de starre houding van bepaalde mensen die gedrag van hem eisen dat hij niet beheerst - in lijn met zijn autisme."

"Wie blind is kan niet zien, wie in een rolstoel zit kan de trap niet op - dat snapt iedereen. Maar dat een Asperger soms een aanwijzing nodig heeft voor iets wat 'iedereen toch weet' daar 'kunnen wij geen rekening mee houden'!"

"Na 6 jaar basisonderwijs werd hij naar het speciaal onderwijs gestuurd, volgens ons volledig onterecht. Daar zat hij tussen gedragsgestoorde kinderen tekeningen te maken, hij leerde er vrijwel niets."

"Toch haalde hij ondanks alles een goede CITO-score en nu zit hij in de derde klas van het gymnasium. Maar wij hebben erg veel geluk gehad en heel veel moeten strijden tegen onbegrip. Anderen hebben minder geluk..."

Gebruiker Animania zegt:

"Ik ben 27 en heb vanaf mijn zevende de diagnose autisme gekregen. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik tegen dingen aanliep. Maar van jongs af aan werd er tegen me gezegd dat ik dit heb en ik er niks aan kon doen. Alles dingen waar ik tegen aan liep, dat weet ik aan mijn autisme."

"Totdat ik me meer ging verdiepen in psychologische onderwerpen en ik mezelf steeds meer begon te herkennen in patronen en gedachtegangen die niks met autisme te maken hebben. En ik ontdekte zelfs trucjes die ik mee heb gekregen om anders te denken en anders te doen, waardoor ik een stuk verder met mezelf ben gekomen."

"Ik ben nu bezig met het laatste stukje met mezelf, wat neerkomt op het afleren van verkeerd aangeleerde overlevingsstrategieën, gedrag en gewoontes van vroeger. Ik weet zeker als ik hier klaar mee ben dat ik alles heb opgelost waar ik tegenaan liep. En autisme herken ik steeds minder in mezelf."

"Ik snap dat veel mensen zo'n diagnose nodig hebben. Maar eerlijk gezegd heeft het mij alleen maar afgeleid van de dingen waar ik echt tegenaan liep."

Gebruiker Guus_Gelsing zegt:

"De kern van de zaak is, als kinderen en mensen in het algemeen zich wat vriendelijker en zorgzamer zouden opstellen, als grondhouding in het leven, dan kunnen mensen die 'anders' zijn (want dat houd je toch, vanwege natuurlijke variatie), meer betrokken worden in de uitdagingen van het leven en ondersteund."

"Want iedereen klooit maar wat aan en niemand weet zeker wat dit leven is en waar we naartoe gaan. Dus in plaats van "Hé, hij is anders!", kunnen we ook denken "Hé, ik zie dat hij wat meer moeite heeft met dit of dat, eens kijken wat ik kan doen". Zelf zou je ook willen dat anderen nabijheid zouden geven als je het moeilijk hebt. Helaas hebben we die grondhouding verloren, op enkelen na, en die werken voornamelijk in dienstbare beroepen."

"Daarbij, ik werk in een Klinische behandelgroep voor kinderen met ASS. Geloof me, los van alle psychiatrische zaken, is hetgeen wat het meeste helpt: aandacht, vriendelijkheid en liefde."

