Dit vinden jullie van Iraanse cartoonist Sanaz Bagheri: 'Goed dat ze zich uitspreekt'

"Heel goed dat ze zich op haar eigen manier uitspreekt over de mensonterende religieuze leiders in Iran. Mijn steun heeft ze."

"Een paar jaar geleden ben ik zelf in het prachtige Iran geweest en al jaren demonstreren vele vrouwen (en ook mannen) voor meer rechten/minder onderdrukking, deze demonstraties komen niet (altijd) bij ons in het nieuws. Nu krijgt het verzet van een steeds grotere verscheidenheid en intelligente Iraniërs gelukkig hier wel aandacht."

Iraanse cartoonist in Nederland staat in Charlie Hebdo: 'Ben niet bang'

Zie ook Iraanse cartoonist in Nederland staat in Charlie Hebdo: 'Ben niet bang'

"Enorm veel respect voor deze vrouw. Vechten voor de vrijheid van vrouwen uit het land dat je zelf bent ontvlucht. Laten we met zijn allen hopen dat Iran ooit weer het land wordt wat het ooit was, en dat alle mensen in vrijheid kunnen leven."