Dit vinden jullie van de spotprenten over de Iraanse religieus leider

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de kritiek vanuit Iran op de spotprenten over de Iraanse grootayatollah Ali Khamenei in het Franse tijdschrift Charlie Hebdo.

Gebruiker m_v_edafee zegt:

"Frankrijk heeft niet het recht om de heiligheid van islamitische landen en naties te beledigen onder het mom van vrijheid van meningsuiting.



Frankrijk doet dit niet maar een krant. En volgens onze democratie heeft de media het recht dit te publiceren. In Iran is de media mischien gecontroleerd door de staat maar dat is niet in alle landen zo.



Iran heeft niet het recht een ander land te vertellen wat wel en niet mag onder de mom van het geloof."

Gebruiker Boterzout zegt:

"Ik vind het zo opvallend dat het regime niet lijkt te willen toegeven dat in andere landen de staat geen (volledige) controle over de media heeft. Dit soort "sterke leiders" valt in mijn optiek altijd zo ongelooflijk door de mand door zo te reageren op satire en/of belediging. Dit soort reacties tonen toch alleen maar je eigen angsten om de macht en invloed die je hebt te verliezen door alles en iedereen verwijten te maken? Ik vraag mij altijd af of (de leiders van) dit soort theocratische regimes zelf wel in de God geloven uit wiens naam ze regeren. Misschien klinkt dat raar, maar om zo kieskeurig met de leer van het geloof om te gaan moet je het toch meer zien als een middel tot persoonlijk gewin in plaats van een manier om een gemeenschap te creëren. Dit geldt overigens voor alle landen waar kerk en staat niet gescheiden zijn, niet alleen de islamitische landen natuurlijk."

Gebruiker Athreos zegt:

"Spotprenten kunnen voor een boel verschillende reacties zorgen, maar het belangrijkste vind ik dat deze meestal gevoelige kwesties aan de kaak trekken en toch een discussie of dialoog aan kunnen wakkeren.



Dat de troonzitter(s) in Iran hier nou niet blij mee is maakt evenveel uit als toen Jinping werd vergeleken met Winnie the Pooh. Geen bal, namelijk."

Gebruiker Merijn_Buist zegt:

"Eergevoel en beledigd zijn staan elke vorm van (zelf)reflectie, waarheidsvinding en leren/vooruitgang enorm in de weg. Beledigd zijn is eigenlijk überhaupt een primaire reactie en duidt ook ergens op een gebrek aan zelfvertrouwen. Als Irans systeem echt zo 'superieur' was, zou het tegen kritiek en zelfs spot moeten kunnen. Maargoed een systeem dat dat niet kan en alleen bestaat per gratie van onderdrukking is dat per definitie niet..."

De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.