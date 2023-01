Hoe schoon is elektrisch rijden?

Delen via E-mail

Is elektrisch rijden schoner dan rijden op brandstof? Of is dit een fabeltje? Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je dinsdag af wat de voordelen van elektrisch rijden voor het milieu zijn. Zo zit dat.

Bij het productieproces van accupakketten komt relatief veel CO2 vrij en rijden op stroom die afkomstig is van kolencentrales veroorzaakt ook vervuiling. Toch is elektrisch rijden vaak schoner, blijkt uit onderzoek.

Het onderzoek in kwestie is een zogeheten life cycle assessment (LCA). De onderzoekers kijken dan naar de milieu-impact van een voertuig van de productiestart tot aan het einde van de levensduur, en niet alleen naar het het gebruik van de auto.

Het onderzoek komt uit de koker van Green NCAP, een organisatie die zich inzet voor de bevordering van schone auto's en verbetering van de luchtkwaliteit. Green NCAP is voor zijn berekeningen uitgegaan van een levensduur van zestien jaar en een uiteindelijke kilometerstand van 240.000 kilometer.

In Europa slaat balans uit in voordeel elektrische auto

In twee jaar tijd zijn 61 recente modellen onder de loep genomen, variërend van stadsauto's tot personenbussen. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat bij elektrische auto's de productiefase de meeste uitstoot veroorzaakt, terwijl dat bij auto's met verbrandingsmotor de gebruiksfase is.

Daarnaast wijzen de onderzoekers erop dat de energiemix van grote invloed is. De energiemix is de verdeling van de verschillende bronnen van primaire energie die gebruikt worden om elektriciteit te produceren, dus de verdeling van kernenergie, fossiele energie en duurzame energie. Als van de gemiddelde Europese energiemix wordt uitgegaan, slaat de balans uit in het voordeel van de elektrische auto.

Een andere factor van belang is hoe een auto wordt ingezet en wordt bereden. Zo zijn er volgens de onderzoekers scenario's denkbaar waarin de totale uitstoot van een plug-inhybride auto kleiner is dan die van een volledig elektrische auto. Dat heeft de stekkerhybride vooral te danken aan zijn kleinere accupakket. De productie daarvan is minder belastend voor het milieu.