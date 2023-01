Dit vinden jullie van grensoverschrijdend gedrag in de sport

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het toegenomen aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag in de sportsector.

Gebruiker Jantje_vanaf_de_zijlijn zegt:

"Voor allen die in het commentaar onder dit artikel lopen te klagen, het is allemaal echt heel eenvoudig hoor.



Degene met wie jij in aanraking komt bepaalt zelf zijn of haar grenzen, net als dat jij dat voor jezelf doet.



Het gaat mis op het moment dat jij denk dat jij de grens van de ander kunt bepalen. Dat gebeurt dus met "spontaniteit" of "onschuldig flirtgedrag", of "ik mag niet meer zeggen wat ik denk".



Allemaal woorden die beschrijven hoe jij probeert te beslissen voor een ander waar de grens ligt.



Als we elkaar respecteren dan is de omgang met elkaar heel normaal en natuurlijk."

Gebruiker Charles__ zegt:

"Ik denk dat ook bij die zaken mensen over het algemeen wel aanvoelen of het kan of niet. En uiteraard doet omgeving er ook nog wat toe. Een grap die op de grens is kan ik tegen vrienden vertellen, maar zou ik niet tegen een willekeurige collega vertellen. Grensoverschrijdend gedrag heeft ook met setting te maken, niet alleen gedrag. Zelfde geldt voor complimenten. Tegen een vriend, vriendin en kennis kan ik iets anders zeggen dan een wild vreemde.



Bij een groep mensen gaat het er volgens hun om wat zij willen de verzenders, bijvoorbeeld iets willen zeggen, of iets willen doen. Maar het gaat om de ander, de ontvangers. Wil de ander het wel horen, of opmerken. Bij twijfel of, als het onbekend is, is volgens mij het antwoord; nee, dat wil de ander niet. Dus moet degene die wat wil zeggen of doen de drang dit te doen maar inhouden. En zo mogelijk is dat niet, zelfcontrole wordt ons aangeleerd (als het goed is).

En dan is er een heel erg klein grijs gebied over.



Dit is hoe ik erover denk."

Gebruiker JurgenW zegt:

"Als je dat grote grijze gebied lastig vindt, dan is dat een aanwijzing dat je mogelijk nog niet genoeg rekening houdt met de grenzen en wensen van de ander. Da's geen beschuldiging of verwijt.

Wat zou kunnen helpen is je te verdiepen in de mensen om je heen, in wat hun grenzen en wensen zijn. Om die onzekerheid weg te nemen. En eens eerlijk in de spiegel te kijken: waarom doe/zeg je bepaalde dingen? Is dat leuk voor de ander of eigenlijk alleen leuk voor jezelf? Waar zou je de ander echt plezier mee doen?

Leer de ruimte te lezen waar je in bent. In de ene omgeving kan je de hardste grappen maken. In de andere moet je dat gewoon echt niet doen.

Ga niet blindelings ervan uit dat je alles weet over de ander. Een schijnbaar onschuldige grap of compliment kan heel verkeerd vallen bij iemand die seksueel misbruik heeft meegemaakt, maar dat zie je niet van buiten."

