Hoe groot is de kans dat Rusland berecht gaat worden voor oorlogsmisdaden?

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Gaat Rusland ooit berecht worden voor de door president Vladimir Poetin veroorzaakte oorlog in Oekraïne? Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je dinsdag af hoe groot de kans is dat Rusland, via bijvoorbeeld het Internationaal Gerechtshof, gestraft of beboet kan worden na de inval in Oekraïne. Zo zit dat.

Oorlogsmisdaden kunnen alleen door het Internationaal Strafhof worden berecht wanneer een van de twee landen daarbij is aangesloten. Eerder erkende Rusland wel het Statuut van Rome, de basis van het hof, maar president Poetin maakte daar in 2016 een einde aan. Oekraïne is ook geen lid, maar werkt wel mee aan de onderzoeken.

Een speciaal Ruslandtribunaal (vergelijkbaar met het Joegoslaviëtribunaal) is onwaarschijnlijk door de vetostem die Rusland heeft in de Verenigde Naties. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vraagt al maanden om een speciaal tribunaal voor oorlogsmisdaden tegen Rusland. Ook in Europa begint die roep steeds groter te worden.

Onderzoekers van zowel Human Rights Watch als Amnesty International hebben eerder al vastgesteld dat Russische militairen stelselmatig oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Beide organisaties spraken met burgers en getuigen. De twee mensenrechtenorganisaties beschuldigen Rusland van aanvallen op burgers, martelingen en moorden.

"Voor slachtoffers van oorlog heeft berechting een belangrijke symbolische waarde", zegt Geert-Jan Knoops, advocaat bij het Internationaal Strafhof en hoogleraar Politiek van het Internationaal Recht. Toch denkt hij dat de kans klein is dat er een speciaal tribunaal komt. "Voor een VN-tribunaal gelijk aan dat van Joegoslavië of Rwanda is medewerking van Oekraïne én Rusland nodig. Bij het laatste land ligt dat niet voor de hand."

Volgens Knoops zal zowel Rusland als China zijn veto erover uitspreken in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Dat is het hoogste orgaan dat zo'n tribunaal moet goedkeuren. Hij verwijst naar een eerdere poging van onder meer Nederland, Maleisië en Australië om een tribunaal op te richten na de MH17-ramp. "Ook toen heeft Rusland dat geblokkeerd."

Een andere manier om een tribunaal op te zetten is via de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Rusland heeft daar geen vetorecht. In dat geval moet minstens twee derde van alle VN-landen instemmen met een voorstel. Maar volgens Knoops heeft zo'n tribunaal niet dezelfde status of bevoegdheden als een tribunaal dat voortkomt uit de Veiligheidsraad. Die raad kan bijvoorbeeld alle landen verplichten mee te werken aan een internationaal arrestatiebevel.