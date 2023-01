Dit vinden jullie van drankrijden: 'Moet niet om de pakkans gaan'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat mensen over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over automobilisten die onder invloed achter het stuur kruipen, omdat ze denken dat ze toch niet gepakt worden.

Gebruiker MariskaH zegt:

"Ik snap echt niet dat mensen dronken achter het stuur gaan. Ik heb dat nog nooit gedaan en kan me niet voorstellen dat ik dat ooit zou doen. Sowieso ben ik geen grote drinker maar als ik in een setting ben waar ik een wijntje wel kan waarderen, zoals een etentje of bij een vriendin, dan neem ik er 1, hooguit 2 en dan zorg ik dat er tijd en non alcoholische drankjes tussen zitten voordat ik weer de auto in stap. Vaak genoeg drink ik ook helemaal niet als ik nog moet rijden.

Ik snap echt niet dat je dronken de auto in stapt en daardoor een groot gevaar bent voor de rest. Dat je dat een aanvaardbaar risico vindt. Die boetes kunnen mij echt gestolen worden, je wilt toch geen ongeluk veroorzaken en iemand aanrijden omdat je zelf zo'n dwaas bent om eerst een hoop drank in je mik te gieten en daarna te gaan autorijden?! Het zou niet om de pakkans moeten gaan, maar om het fatsoen niemand te willen aanrijden."

Gebruiker Bart_doeterniettoe zegt:

"Het is toch in en in triest dat de 'pak kans' de grootste invloed heeft op rijden onder invloed. Niet: ik wil geen ongelukken veroorzaken, ik wil opletten dat ik geen kind dood rij, ik wil niet van de weg af rijden. Dat is niet de door gevende factor op de keuze om te gaan rijden na het drinken van alcohol. maar nee de kans op een boete ... echt sneu."

Gebruiker Sentinel_85 zegt:

"Het lijkt me beter dat bestuurders gewoon vinden dat je het niet kunt maken om met drank op achter het stuur te kruipen, maar goed die mentaliteit heeft zich dus door de jaren heen niet doorgezet, en het gedrag is dus afhankelijk van de pakkans. Het verbaast me ook niet helemaal want appen achter het stuur is net zo gevaarlijk en dat zie ik veelvuldig gebeuren. Blijkbaar zet de mentaliteit van het interesseert me helemaal niets als ik anderen in gevaar breng wel gestaag door, iets om over na te denken."

Gebruiker Koffiejunk83 zegt:

"Ik denk dat de pakkans inderdaad zeer klein is. Ik denk ook dat ik het mezelf nooit kan vergeven als ik onder invloed iemand doodrijd. Daarom drink ik helemaal niet als ik nog met de auto op pad moet. Dat zou voor iedereen de beweegreden moeten zijn, niet de pakkans."

