Hoe minder je met alcohol?

Helemaal stoppen of minderen? Maandag lieten we jullie meepraten over wat een maand geen alcohol drinken met je doet. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je af hoe je kan minderen met alcohol en of er alternatieven zijn. Hieronder geven we jullie een paar tips.

Is jouw behoefte naar alcohol gedaald het laatste jaar en wil je minderen? Dan heeft Roel Hermans, expert voeding en gedrag bij het Voedingscentrum, een paar praktische tips om dit gedrag te veranderen.

Tip 1: Schrijf het op

"Vraag jezelf af waarom je wil minderen. Zo wordt je voornemen concreet. Bijvoorbeeld: ik ga minder drinken, omdat ik 's ochtends beter uitgeslapen wil zijn. Of: ik wil geld overhouden voor andere dingen. Als je dat lijstje voor je ziet, wordt het makkelijker om ermee aan de slag te gaan. Dan is het vanuit intrinsieke motivatie", licht Hermans toe.

Tip 2: Een 'als-danplan'

Een tweede tip van Hermans is het maken van een 'als-danplan'. "In situaties waar je nu geneigd bent om te gaan drinken, moet je alternatief gedrag gaan vertonen. Een als-danplan kan hierbij helpen. Met dit plan maak je een afspraak met jezelf over hoe je je later gaat gedragen. Bijvoorbeeld: als ik vanavond naar het café ga, neem ik maximaal één biertje. Dit zorgt ervoor dat je niet op het moment zelf nog een keuze moet maken. Je bereidt jezelf dus voor op uitdagende situaties."

Tip 3: Maak er een challenge van

"Betrek je vrienden erbij en stuur een berichtje in de appgroep: 'Ik wil minderen met alcohol. Willen jullie meedoen?' Stel bijvoorbeeld voor om een avond alcoholvrije wijn en bier te proeven. Dan maak je er meteen een leuke, sociale aangelegenheid van. Een andere goede tip is de Maxx-app van het Trimbos, een instituut voor mentale gezondheid. Die steunt je met het minderen of stoppen."

Alcoholvrije markt heeft steeds meer te bieden

Wil je minder alcohol drinken en zoek je iets nieuws? Er zijn alternatieven. Foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer en Wim Boekema, eigenaar van keten NIX & NIX, leggen de trends uit.

"Een etentje met een alcoholvrije bubbel als aperitief, alcoholvrije cocktails op de kaart van je favoriete restaurant, of een vrijdagmiddagborrel met ook 0.0-bier: we kijken er niet meer van op. Mensen zijn niet tegen alcohol an sich, helemaal niet zelfs. Maar steeds meer mensen denken na over hun alcoholgebruik. Ze zijn op zoek naar alternatieven, ze willen niet de hele avond cola of bronwater. Sober curious wordt deze trend ook wel genoemd." Een goede Nederlandse vertaling van deze term is er niet, maar het staat voor: nieuwsgierig zijn naar een leven zonder alcohol, en bewustwording van de manier waarop alcohol je leven beïnvloedt, legt Brouwer uit.

Naast de 'traditionele' vervangers, zoals bier en wijn waar de alcohol uit is verwijderd, komen er steeds meer nieuwe dranken op de markt, zoals gefermenteerde dranken, kombucha, bijzondere vruchtensappen en champagne op basis van thee.

Boekema geeft aan: "De smaak van alcoholvrije drank is vaak een eyeopener. Die ontdekking voor de zintuigen, dat is denk ik wel de grootste trend."