Dit vinden jullie van de kritiek van de ombudsman op de overheid

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de uitspraken van de Nationale ombudsman. Die is niet positief over het functioneren van de overheid.

Gebruiker Iomp01 zegt:

"De Ombudsman komt erachter wat de bevolking al langer denkt of ervaart. De vraag is wat men er aan gaat doen, want met het huidige politieke systeem gaat dit niet veranderen. Al jaren blijven grotendeels dezelfde partijen aan de macht, ondanks de vele fouten en schandalen.

Mede doordat er teveel partijen zijn zal er nooit één partij een meerderheid hebben, waardoor een coalitie altijd benodigd is. Integriteit en beloftes aan de kiezers zijn de eerste dingen die sneuvelen als men de kans krijgt om deel te nemen in een kabinet en macht te vergaren.

Partijen die in het gevallen kabinet zaten zijn nog steeds aan de macht met de belofte dat men transparant wordt. Het enige wat echter transparant is in het nieuwe kabinet is het papier waarop men de deze beloften heeft genoteerd."

Gebruiker Robi_vb zegt:

"Dit is natuurlijk gewoon de zoveelste indicatie van wat velen allang weten. De Nederlandse politiek is de afgelopen jaren verworden tot een politiek van beeldvorming in plaats van een politiek van daden.



Wanneer vanuit de samenleving een signaal komt dat er dingen niet in de haak zijn, wordt daarover structureel verontwaardigd gedaan door het parlement (waaronder ook de coalitiepartijen), maar zodra de stemmen weer zijn veiliggesteld met die beeldvorming verdwijnt het dossier gewoon weer onder in de la en verandert er niets.

Wanneer een rechter vervolgens toch tot actie maant, gaat het kabinet liever in verzet tegen die uitspraak dan dat ze daadwerkelijk actie ondernemen.



Dit is niet een probleem van enkele topstukken, maar ook niet van de hele politiek. Dit is het probleem van diegenen die deze verziekte cultuur in stand houden. In elk geval dus het kabinet en ieder Kamerlid van een coalitiepartij."

Gebruiker Carel_Engels zegt:

"Aangesteld door de Tweede Kamer, maar de coalitiepartijen zullen de regering niet afvallen en dus gebeurt er helemaal niets. De ombudsman legt steeds de vinger op de zere plek, maar zolang zijn opdrachtgever, de Tweede Kamer, de regering niet terugfluit, is hij, helaas, slechts een papieren tijger.

Deze regering blijft de marktwerking vooropstellen en heeft op diverse dossiers geen boodschap aan de mensen die door de overheid in problemen zijn gekomen. Ik hoop dat bij de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten er een dusdanige verschuiving komt dat de huidige coalitie nog meer zetels in de Eerste Kamer tekort zal komen waardoor in ieder geval aldaar de regering tot de orde kan worden geroepen bij bepaalde zaken."

De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.