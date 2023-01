Waarom slachtoffers niet altijd aangifte doen van misbruik

Vandaag lieten we jullie discussiëren over de vraag hoe het komende jaar eruit gaat zien voor BN'ers die in 2022 zijn beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je vervolgens af waarom slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag niet altijd aangifte doen. Hieronder leggen we dat uit.

Eerder dit jaar spraken we over die lage aangiftebereidheid met Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld. "Voor degenen die het is overkomen, is een aangifte niet per se de grootste prioriteit", legt Bicanic uit. Een van de vele verklaringen daarvoor is dat niet iedereen zin heeft "in de rompslomp van een proces".

Wie wel de keuze maakt om het pad van de rechtspraak te bewandelen, komt uit bij de zedenpolitie. Slachtoffers kunnen eerst in gesprek met een speciaal opgeleide rechercheur. Ruim 58 procent van de slachtoffers die in gesprek is gegaan, doet vervolgens aangifte. Dit leidt tot meer dan 2.900 aangiftes per jaar. Een politiewoordvoerder zegt over de motivatie om aangifte te doen: "Bijvoorbeeld omdat slachtoffers vinden dat de verdachte straf verdient, erkenning willen voor wat hen is overkomen of om meer slachtoffers te voorkomen."





Victim blaming

In april van dit jaar spraken we ook al met Bicanic over de vijf grootste drempels waar slachtoffers van misbruik tegenaan lopen bij het doen van aangifte. Volgens Bicanic is de eerste drempel de angst om zelf de schuld te krijgen; het zogenaamde victim blaming. Ook kan er nog sprake zijn van loyaliteit naar de dader, bijvoorbeeld omdat de dader een familielid of goede bekende is, waardoor het slachtoffer geen aangifte wil doen. Bovendien kan de dader dreigen met geweld of andere gevolgen als het slachtoffer naar de politie stapt.



Slachtoffers schamen zich ook vaak voor wat er is gebeurd, ook omdat er soms sprake kan zijn geweest van lichamelijke opwinding bij het slachtoffer. Bicanic: "Veel mensen raken hiervan in de war en twijfelen eraan of ze het misschien toch wel lekker vonden. Ook vinden veel mensen het überhaupt al gênant om over seks te praten, laat staan over grensoverschrijdende seks."

'Mensen gaan het alleen vertellen als het niet anders kan'

Daarnaast kiezen sommige slachtoffers er voor om de herinnering aan het misbruik te verdringen. "Als je vertelt wat jou is overkomen, verlies je het alleenrecht op je herinneringen en gaan mensen zich ermee bemoeien. En het kan verkeerd aflopen, bijvoorbeeld wanneer de familie je daarom uitsluit." Bicanic zegt daarom: "Mensen gaan het alleen vertellen als het echt niet anders kan."

Tot slot moeten slachtoffers zelf beslissen of ze iets willen vertellen, wanneer en aan wie, vindt Bicanic. "Omstanders moeten ophouden met victim blaming. En de plegers zijn verantwoordelijk, maar hebben zelf ook een probleem. Ik hoop dat we een klimaat scheppen waarin zij zich veilig voelen om hulp te vragen en hun kwetsbaarheid op tafel te leggen."

Heb je hier zelf mee te maken gehad of ken je iemand die hiermee te maken heeft gehad en wil je hier met iemand over praten? Je kan terecht bij Slachtofferhulp Nederland via 0900-0101 of bij het Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188 en de chat.