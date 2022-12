Hoe houd je je schermtijd in balans?

Even geen prikkels of toch je telefoon checken? Deze week lieten we jullie meepraten over het uitzetten van je telefoon. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je af hoe je je schermtijd in balans houdt. Zo doe je dat.

Paul Jansen, oprichter van AfkickkliniekWijzer.nl, vertelde eerder aan NU.nl dat er verschillende tools zijn om je schermgedrag aan te pakken. "Er zijn steeds meer standaardopties op laptops, smartphones en in browsers die laten zien wat je schermtijd is. Voor wie het nog rigoureuzer wil aanpakken is er de Pavlok, een soort armband die een schokje geeft als je langer online bent dan je ingestelde schermtijd."

Pas als je je bewust wordt van je gedrag, kun je dat gedrag veranderen. "En het is belangrijk om dat bewustzijn te houden, als je dat ook wil volhouden", aldus Jansen.

Stel limieten in

Ook kun je limieten voor jezelf instellen. Die kunnen je goed helpen bij het beteugelen van je telefoonverslaving. Op Android gaat dit via 'App-timers', op iOS met 'Applimieten'. Beide worden weergegeven met een zandlopertje. Je vult daar in hoelang je maximaal met elke app bezig wil zijn. Merk je dat je de halve dag op Facebook of Twitter scrolt? Probeer die apps dan een eigen limiet te geven.

Overigens kun je in deze instellingen ook jezelf opleggen om je telefoon alleen voor nuttige dingen te gebruiken. Voor een bepaalde duur zijn dan alleen de apps die je zelf hebt goedgekeurd beschikbaar, zodat je gefocust kunt blijven. Op iOS heet dit 'Apparaatvrije tijd', op Android vind je dit onder 'Focusstand'.

Zet je notificaties uit

Wil je jezelf niet op die manier beperken, dan is het een goed idee om de notificaties van veel apps uit te zetten. Als je niet meer constant door de nieuwste berichtjes op Instagram of in WhatsApp verleid wordt, word je ook minder getriggerd om die telkens te openen. Spreek daarnaast met jezelf af om één of twee keer per dag al je e-mails en berichten te lezen. Stel daar bijvoorbeeld een wekkertje voor in. Je kunt er zelfs voor kiezen om al die apps van je telefoon te verwijderen en zaken als e-mail en sociale media alleen via een desktop of laptop te bekijken.

Je telefoon uitzetten

En misschien wel de beste tip: neem je telefoon niet meer mee naar bed. Veel mensen scrollen voor het slapen gaan nog lang door, zonder dat ze daar echt plezier aan beleven. Of als ze 's ochtends wakker worden, is de telefoon het eerste dat ze pakken. Begin eerst aan de dag en kijk dan eens op je telefoon of je iets hebt gemist.