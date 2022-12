Dit vinden jullie van handhaving vuurwerkverbod: 'Het werkt ontmoedigend'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het handhaven van het vuurwerkverbod.

Gebruiker marloes80 zegt:

"Ik vind de reacties hieronder zo typisch Nederlands. Regels gelden voortaan alleen als er een kans is om gepakt te worden. Nee, regels hebben we (soort van) met elkaar afgesproken om met zijn alle door 1 deur te kunnen. Dus je steelt niet van een ander, je rijdt niet door rood en je steekt geen vuurwerk af als dit in jouw gemeente verboden is. Of er nu wel of niet een politieagent staat!"

"Het kan dat je het daar niet mee eens bent, prima, maar dien dan een motie in en niet 'deze regel geldt niet voor mij dus ik doe wat ik lekker wil'. Dat is respect, en dat krijg je hopelijk mee van je ouders, familie en school."

Gebruiker Allesbeterweter zegt:

"Waarom ons siervuurwerk afpakken? Mijn zoontje zit al dagen met zijn bril klaar om die paar potten af te steken. Een van de weinige spannende dingen die hij nog mag doen op zijn zestiende. Er is al heel veel niet meer te koop maar de cobra's en dat soort rotzooi blijven gewoon en zullen alleen maar meer worden dan. Pak die bommen eens flink aan en laat niet de nette mensen de dupe hier van worden."

Gebruiker LS_030 zegt:

"Het werkt vooral ontmoedigend. Kinderen groeien nu op met het zelf afsteken van legaal vuurwerk, dan is de stap naar illegaal vuurwerk sneller gezet. We moeten af van de houding dat vuurwerk afgestoken wordt door consumenten."



"Je ziet in het buitenland dat jongeren geen illegaal vuurwerk afsteken. Het is alleen in Nederland zo dat consumentenvuurwerk om grote schaal wordt afgestoken. Volgens mij mag je nu alleen nog maar siervuurwerk afsteken dus de stap naar een algeheel verbod en georganiseerde vuurwerkshows wordt kleiner. Ik begrijp overigens wel de weerstand ertegen. Deze discussie laait elkaar weer op en in plaats van gewoon een besluit te nemen is het pappen en nathouden. In de ene gemeente mag het wel, een ander weer niet."

Gebruiker Mijn_Mening zegt:

"Vuurwerk is levensgevaarlijk. En slecht voor dieren, milieu en klimaat. Verbod is daarom goed. Hoeveel politie dit handhaaft is niet belangrijk. Het gaat erom dat je doet wat moreel juist is."

De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.