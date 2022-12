Dit vinden jullie van de houdgreep van het internet: 'Heeft een duistere kant'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het internet dat ons in de houdgreep heeft.

Gebruiker Erbicom zegt:

"Het Internet en social media heeft mooie maar zeker ook duistere kanten. Noch nooit konden we met zo weinig moeite nieuws en informatie tot ons nemen en nog nooit was de zoektocht naar gelijkgestemden zo makkelijk als nu. Daarentegen wordt het filteren van deze informatie naar waarheid steeds moeilijker en heeft het ons gedrag ook enorm veranderd."

"Met name de jeugd die hiermee opgroeit, heeft hier dagelijks mee te maken en men weet soms van gekkigheid niet meer wat er gepost moet worden op social media. Het is als ouders enorm lastig je kind hierin op te voeden, de controle is namelijk erg moeilijk als een kind eenmaal een eigen computer of smartphone heeft. En de ouders zijn vaak in een tijd opgegroeid waarin deze problemen helemaal net bestonden en herkennen vaak de gevaren niet."

"Misschien worden we ooit wijzer en komt er een kantelpunt in de ontwikkeling en gebruik van social media apps of misschien is het wel ons lot en zijn dit de kosten die we moeten betalen voor de vooruitgang."

Gebruiker Wij_zijn_de_Kampioenen zegt:

"Ik vind bijvoorbeeld Twitter helemaal niet destructief maar het ligt natuurlijk volledig aan in welke bubbels je besluit te duiken."

"Ik heb op Twitter twee accounts, de ene is een en al voetbal, ik volg daar enkel mensen met passie voor het spelletje en de cultuur. Met het tweede account volg ik louter accounts als "western traditionalist", een mooie tijdlijn vol met architectonische hoogstandjes met betrekking tot de westerse cultuur en waar men de spot drijft met de gedrochten die het modernisme voortbrengt, puur genieten om daar doorheen te scrollen. Op Instagram volg ik enkel amateurfotografen, fotografie is een hobby van mij, schitterende tijdlijn met veel natuur en architectuur, dat maakt mij vrolijk."

"Verder heb ik enkel nog Reddit waar ik in een guerrilla gardening bubbel zit, zeer constructief en liefdevol. Meningen beperk ik puur tot hier en dan vooral omdat ik het leuk vind om te discussiëren, om mijn standpunten te slijpen aan tegenargumenten en ze zo sterker te maken."

Gebruiker C02_OB54 zegt:

"Ik ben geboren in een tijd zonder internet (jaren 70). Ik vind het gebruiksgemak van internet wel heel makkelijk. Het ligt uiteindelijk aan de gebruiker zelf, een gebruiker bepaalt zelf hoeveel en op wat voor manier het raakvlak met internet (of iedere app of welke digitale raakvlak dan ook) is. In de jaren 70 waren er ook ongelukkige mensen die zeiden dat het 20 jaar daarvoor nog veel beter was, dingetje van aller tijde denk ik."

