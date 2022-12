Wat kun je doen als je huisdier bang is voor vuurwerk?

Delen via E-mail

In grote delen van het land mag tijdens de jaarwisseling weer vuurwerk worden afgestoken . Mooi om naar te kijken, maar voor huisdieren soms erg stressvol. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je daarom af wat je het beste kunt doen als je huisdier bang voor vuurwerk is. Dat leggen we je hier uit.