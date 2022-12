Dit vinden jullie van de wolf in Nederland: 'Verrijking van onze omgeving'

Elke dag kun je rond lunchtijd lezen wat onze lezers over het grote nieuws van de ochtend te zeggen hebben. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de terugkeer van de wolf in Nederland, en hoe schapenhouders daar eigenlijk tegenaan kijken.

Gebruiker Opinie_uithetOosten2020 zegt:

"Quote uit het artikel: 'Dieren beschermen is een wettelijke verplichting.' Hiermee verwoordt de schaapsherder kernachtig de discussie. Iedere burger beschermt ook zijn eigen bezittingen door hun huis af te sluiten. We sluiten verzekeringen af tegen diefstal. We hebben een inboedelverzekering."



"Maar in de zeven jaar dat de wolf in Nederland is, willen degenen die getroffen worden niet altijd afdoende investeren in bescherming van schapen en vee tegen wolven. Winkeliers beschermen hun zaak tegen diefstal en vandalisme. Maar als de zwervende solitaire wolf de gelegenheid krijgt om een schaap of vee te pakken omdat ze niet goed genoeg beveiligd werden met rastering en/of honden, zijn sommigen verontwaardigd."



"Die discussie moet niet op basis van sentimenten gevoerd worden, maar op basis van kennis. Zoals deze schaapsherders dat wel hebben. Ze zijn rationeel en kennen beide kanten van het verhaal."

Gebruiker Vero_d30606d6 zegt:

"We staan niet boven de natuur, we zijn een deel van de natuur! Inmiddels zijn echter veel mensen daar ver vandaan..."

"In Italië leeft men al heel lang met grote roofdieren zoals wolven. Er zijn speciale hondenrassen die geschikt zijn om bij de schapen te houden, die ze beschermen. De Maremma, in Italië, leven bijvoorbeeld met de roedel mee en houden de wolven en andere roofdieren op afstand."

"Samen met een goeie afrastering denk ik dat je al heel veel bereikt. We hebben thuis krielkipjes die een lekker hapje waren voor de buizerd. Ook daar hebben we maatregelen voor genomen die het dit prachtige dier wat moeilijker maken om een van mijn kipjes te komen halen."

Gebruiker R_Jonge zegt:

"Jammer genoeg zijn dit soort veehouders een kleine minderheid. Voor de meeste mensen die op grotere schaal vee houden is het een vorm van ondernemen. En ondernemen is onder andere een kwestie van de kosten laag houden. Beschermde dieren zoals de wolf, maar ook de das zijn voor agrarisch ondernemers een kostenpost. Het is veel makkelijker geld verdienen als dat soort "ongedierte" er niet zou zijn."



"Persoonlijk vind ik het een verrijking van onze landelijke omgeving en een bevestiging dat we op de goede weg zijn."

Gebruiker Lei zegt:

"Je zou eens een kaartje moeten laten zien hoe de bevolkingsgroei in Nederland de voorbije tweehonderd jaar is geweest. Wellicht kom je dan tot de conclusie dat er voor wolven geen plek is in Nederland. Natuurlijk kun je allerlei maatregelen verzinnen om de wolven te weren, maar je moet je afvragen of dat natuurlijk is. Je creëert een 'bescherming', maar voor wie of wat?"

"Het leefgebied van de mens is kleiner geworden, net zoals dat van de wolf. Op Landgoed De Hamert in Arcen zijn gisteren (28-12) nog 23 schapen gedood en een tiental verwond door een wolf. Ik ben van mening dat er voor de wolf geen leefgebied is in Nederland. We zijn niet eens in staat onze eigen inwoners te huisvesten, laat staan de wolf z'n eigen leefgebied te geven."

