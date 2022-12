Wat is het verschil tussen racisme en discriminatie?

"Alledaags racisme tussen mensen onderling is nog moeilijker uit te roeien dan racisme door organisaties als de Belastingdienst." Dat zei Rabin Baldewsingh in zijn terugblik op zijn eerste jaar als Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Op ons reactieplatform NUjij vroegen jullie je daarna af: wat is racisme eigenlijk precies? En wat is het verschil met discriminatie? In dit artikel leggen we het voor je uit.

Discriminatie is niet altijd racisme

Racisme is een vorm van discriminatie, maar discriminatie is niet altijd racisme. Wel is racisme net als discriminatie verboden. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat gelijke gevallen gelijk moeten worden behandeld en dat discriminatie op grond van onder meer ras verboden is.

Racisme komt op allerlei terreinen in onze samenleving voor: van de arbeidsmarkt en het onderwijs tot sport, de woningmarkt en de media. Het is de taak van de overheid om tegen racisme en discriminatie op te treden.

Discriminatie betekent iemand nadelig behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van persoonlijke kenmerken, zoals godsdienst, ras, afkomst, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd, levensovertuiging of (lichamelijke of geestelijke) beperking. Dat ongerechtvaardigde onderscheid is verboden, legt het College voor de Rechten van de Mens uit aan NU.nl.

"Stel: je studeert en wil stage lopen bij een christelijk bedrijf. Als je wordt afgewezen omdat je als jongen op jongens valt, is dat discriminatie en dus verboden", licht een woordvoerder toe. "Er wordt dan verboden onderscheid gemaakt, want als je meisjes leuk vond in plaats van jongens, had je de stageplek wel gekregen."

Word je afgewezen omdat je veel piercings hebt, dan is het geen verboden onderscheid, maar wel onderscheid. Dit is in de wet niet verboden, want het hebben van piercings is geen persoonskenmerk uit het bovenstaande rijtje.

Racisme is het benadelen of uitsluiten van (groepen) mensen op basis van huidskleur, afkomst of (nationale of etnische) afstamming. Denk aan discriminatie van zwarte mensen, moslims of Aziaten, antisemitisme en antiziganisme (discriminatie van mensen met een Roma- of Sinti-achtergrond).

Om bij het stagevoorbeeld te blijven. Stel: je wil stage lopen en wordt afgewezen omdat je een niet-Nederlands klinkende naam hebt en je zou wel zijn uitgenodigd als je een Nederlands klinkende naam had opgegeven, dan is dat een vorm van racisme.

Wat is institutioneel racisme?

De term 'institutioneel racisme' wordt vaak gebruikt om racisme op beleidsniveau te beschrijven. Maar hoe zit dat nou eigenlijk?

"Er is sprake van institutioneel racisme als de processen, het beleid en de (geschreven en ongeschreven) regels van instituten leiden tot discriminatie van groepen mensen op grond van etniciteit, afkomst of huidskleur", legt het College voor de Rechten van de Mens uit.

"Het gaat dus om regels of processen die direct onderscheid maken en om regels of processen die op het eerste gezicht neutraal lijken, maar er in de praktijk wel toe leiden dat de ene groep benadeeld wordt en de andere groep bevoordeeld."